‘Politecnico’ della resistenza: 50 anni dalla storica rivolta di Atene

Il 14 novembre 1973, uno sciopero degli studenti del Politecnico di Atene degenera in una rivolta aperta che segna l’inizio della fine della giunta militare sostenuta dagli Stati Uniti.

Fonte: Peoples Dispatch

Il 17 novembre, le organizzazioni progressiste della Grecia hanno celebrato il 50° anniversario della Rivolta del Politecnico di Atene del 1973. Un’imponente manifestazione partita dal Politecnico di Atene ha attraversato varie zone della città, tra cui l’ambasciata statunitense.

Migliaia di attivisti del Partito Comunista di Grecia (KKE), della Gioventù Comunista di Grecia (KNE), del Fronte di Lotta degli Studenti (MAS), della Federazione delle Donne Greche (OGE), del Comitato Ellenico per la Distensione Internazionale e la Pace (EEDYE) e del Fronte Militante di Tutti i Lavoratori (PAME), tra gli altri gruppi, hanno partecipato alla marcia denunciando imperialismo, fascismo e dittatura militare.

I marciatori hanno espresso solidarietà con la Palestina e hanno chiesto al governo greco di porre fine al sostegno alla guerra genocida in corso a Gaza da parte di Israele. Quando il corteo ha raggiunto l’ambasciata statunitense, ha scandito slogan che invitavano gli Stati Uniti e la NATO a lasciare la Grecia. In precedenza, si è tenuta anche una cerimonia di deposizione di corone al Memoriale della Rivolta del Politecnico. Manifestazioni commemorative e altri eventi si sono svolti anche in varie città del Paese.

50 anni fa, il 14 novembre 1973, uno sciopero degli studenti iniziato al Politecnico di Atene degenerò in una rivolta aperta contro la giunta militare greca di destra sostenuta dagli Stati Uniti. Il 17 novembre, lo sciopero fu stroncato con un bagno di sangue a seguito di una serie di eventi che iniziarono con un carro armato che sfondò i cancelli dell’edificio del Politecnico. Circa 40 studenti sono stati uccisi dalle forze di sicurezza.

Diomidis Komninos (1956-1973), studente delle scuole superiori, fu la prima vittima della rivolta. Fu ucciso di fronte al cancello principale del Politecnico. La rivolta segnò l’inizio della fine del governo della giunta militare greca e viene salutata come un simbolo di resistenza alla tirannia.

Nel suo articolo su Katiousa.org, Raphael Papadopoulos ha affermato che “la rivolta del Politecnico è stata la combinazione di contestazione dell’ordine costituito e carattere di massa. I precedenti atti di protesta individuale contro la giunta o le azioni armate delle organizzazioni antidittatoriali contro i funzionari del regime avevano il primo elemento, ma non il secondo. Grazie a questa combinazione, … il Politecnico ha portato alla prima seria e ingestibile destabilizzazione della giunta in patria”.

Il 17 novembre, il segretario generale del Comitato Centrale del KKE, Dimitris Koutsoumpas, ha dichiarato che “il Politecnico, 50 anni dopo, è una fonte di ispirazione, un sostegno per le lotte attuali e future. Oggi lo slogan “Pane-Istruzione-Libertà” si incontra con le lotte dei lavoratori, dei commercianti autonomi, degli scienziati e dei giovani, contro i prezzi elevati, contro la politica del governo di tassare eccessivamente i deboli, la lotta contro le aste, per un’istruzione moderna, per la salute”.

L’eredità della Rivolta del Politecnico del 1973 continua a essere una grande fonte di ispirazione per i gruppi giovanili studenteschi militanti e progressisti, per le sezioni antimperialiste e soprattutto per il movimento operaio greco. Le sezioni militanti della classe operaia greca organizzate nel PAME continuano a mobilitarsi contro la presenza delle forze imperialiste nel Paese e cercano di limitare il coinvolgimento della Grecia nelle guerre imperialiste guidate dalla NATO.

Prendendo spunto dalla Rivolta del Politecnico, il movimento radicale dei giovani-studenti è attivo nella lotta contro il fascismo, la privatizzazione e la militarizzazione dei campus e per la democratizzazione degli spazi accademici. Il gruppo studentesco Panspoudastiki KS, sostenuto dai comunisti, è emerso come la forza principale nei sindacati studenteschi delle università di tutta la Grecia.

Anche il Partito Comunista di Grecia (KKE) ha rafforzato le sue basi e aumentato la sua presenza in Parlamento e nei governi locali, guidando la lotta popolare contro le politiche neoliberiste e filo-imperialiste del governo conservatore di Nuova Democrazia guidato da Kyriakos Mitsotakis.

Nel frattempo, il socialdemocratico Syrzia, salito alla ribalta e al potere nell’ultimo decennio grazie alle proteste anti-austerity del 2010-2012, è ora a pezzi, poiché le forze neoliberiste hanno conquistato la leadership del partito e molti dei suoi leader e sostenitori di sinistra hanno lasciato il partito.

La ragione principale del crollo del partito sono stati i compromessi fatti con il meccanismo neoliberista dell’UE e le macchinazioni imperialiste della NATO guidata dagli Stati Uniti, sotto la guida dell’ex primo ministro Alexis Tsipras, mentre era al potere dal 2015 al 2019. Quando era al potere, la leadership di Syriza era solita astenersi dalle manifestazioni davanti all’ambasciata statunitense, pur marcando la propria presenza agli eventi commemorativi.