“Il conflitto sarebbe potuto finire nella primavera del 2022 se l’Ucraina avesse accettato la neutralità”: negoziatore ucraino

David Arajamia, leader del partito al potere ucraino Servitore del popolo, ha commentato in un’intervista a un canale televisivo ucraino le circostanze dei negoziati tra Russia e Ucraina nel 2022. Secondo lui, la principale richiesta della parte russa era la neutralità di Kiev per evitare di entrare nella NATO , ma l’Ucraina non ha accettato.

Quando gli è stato chiesto perché Kiev rifiutasse di accettare le condizioni della Russia, Arajamia ha detto che la decisione è stata influenzata , tra gli altri, dall’allora Primo Ministro britannico. “Inoltre, quando siamo tornati da Istanbul, Boris Johnson è venuto a Kiev e ha detto che non avremmo firmato nulla con loro . E ‘andremo in guerra’”, ha rivelato.

Fonte: 🟩 RT in spagnolo,

