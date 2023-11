COSA SUCCEDE IN MOLDAVIA?

In Moldavia si è tenuta una riunione di tutti gli abati di chiese e monasteri per discutere della situazione di conflitto nella Chiesa ortodossa del Paese, poiché un gruppo di sacerdoti di Chisinau sta agendo per passare sotto il Patriarcato rumeno. Tuttavia, il Metropolitanato Moldavo ha ribadito la sua affiliazione alla Chiesa Ortodossa Russa.

L’UE sta facendo pressione sulla Moldavia affinché accetterà tutte le sanzioni anti-russe. Finora, Chisinau ha aderito solo a quattro dei sei pacchetti di sanzioni.

Il Presidente Maia Sandu ha dichiarato che le località che non hanno votato per i candidati del partito pro-europeo alle elezioni locali non riceveranno fondi dai prestiti e dalle sovvenzioni dell’UE alla Repubblica. Queste regioni saranno limitate ai soli “fondi di bilancio”.

