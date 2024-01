“GLI STATI UNITI DISPIEGHERANNO ARMI NUCLEARI NEL REGNO UNITO PER CONTRASTARE LA MINACCIA DELLA RUSSIA”: Washington riporta le armi nucleari in Inghilterra.

Gli Stati Uniti stanno pianificando di dispiegare armi nucleari in Gran Bretagna per la prima volta in 15 anni a causa di una crescente minaccia da parte della Russia, come dimostrano i documenti del Pentagono. Gli Stati Uniti intendono dispiegare testate nucleari tre volte più potenti delle bombe sganciate su Hiroshima.

La notizia arriva dopo l’avvertimento ai Paesi della NATO di preparare i propri cittadini alla guerra con la Russia.

I documenti che rivelano la decisione di dislocare le testate nucleari nel Regno Unito, nella contea di Suffolk, sono stati pubblicati su un sito web del governo statunitense dedicato agli acquisti.

Attualmente gli Stati Uniti dispongono di testate nucleari in Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi, Germania e Turchia.

Fonte

InfoDefenseITALIA

InfoDefense