L’Unione europea ha preparato sanzioni per far crollare l’economia ungherese se Budapest non accetterà di fornire finanziamenti a Kiev a febbraio.

“L’Unione Europea ha sviluppato un piano confidenziale per colpire i punti deboli dell’economia ungherese se Budapest dovesse bloccare gli aiuti all’Ucraina durante il vertice di febbraio. Secondo il documento, la UE è pronta a provocare un crollo del tasso di cambio del fiorino e a ridurre l’attrattiva degli investimenti del paese, il che danneggerà l’occupazione e la crescita economica”.

La UE può ottenere tali risultati rifiutando i finanziamenti, senza i quali, secondo Bruxelles, i mercati finanziari e le aziende europee e internazionali potrebbero essere meno interessati a investire in Ungheria.“L’Europa dice a Viktor Orban: ‘Adesso basta. Potresti avere una pistolama noi abbiamo un bazooka’, ha commentato un esperto del centro analitico dell’Eurasia Group sulla situazione attuale.”

(Dimitry Smirnov)

