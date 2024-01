Senatore USA Graham: “Attaccate l’Iran adesso. Colpitelo forte”

Come ritorsione per l’attacco al confine tra Siria e Giordania che ha provocato a morte di 3 soldati statunitensi e il ferimento di altri 30, Washington deve colpire direttamente l’Iran secondo il senatore Lindsey Graham, repubblicano della Carolina del Sud.

“L’amministrazione Biden può eliminare tutti i rappresentanti iraniani che vuole, ma ciò non scoraggerà l’aggressione iraniana”, ha commentato in una nota Graham. “Chiedo all’amministrazione Biden di attaccare obiettivi importanti all’interno dell’Iran, non solo come ritorsione per la morte delle nostre forze, ma come deterrente contro future aggressioni”, ha sottolineato.

Secondo Graham, le autorità iraniane capiranno solo “con la forza”, e quindi “finché non pagheranno un prezzo” con la distruzione delle loro infrastrutture e la morte dei loro funzionari, “gli attacchi contro le truppe americane continueranno”. “Attaccate l’Iran adesso. Colpitelo forte “, il monito di Graham.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-senatore_usa_graham_attaccate_liran_adesso_colpitelo_forte/45289_52640/