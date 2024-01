L’UCRAINA VIETERÀ TUTTI I COLLEGAMENTI DI TRASPORTO CON LA RUSSIA PER 50 ANNI – DECRETO DEL GOVERNO

▪️ Il Consiglio dei Ministri ha presentato tale proposta al Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale, il documento prevede:

– il divieto di comunicazione aerea diretta con l’Ucraina e di utilizzo dello spazio aereo ucraino da parte dei residenti della Federazione Russa;

– il divieto di ingresso in Ucraina di veicoli a motore immatricolati nella Federazione Russa;

– divieto in tutti i regimi doganali delle comunicazioni ferroviarie per le persone associate alla Federazione Russa;

– divieto di navigazione nelle acque interne dell’Ucraina e di ingresso nei porti marittimi per le navi battenti bandiera della Federazione Russa o il cui proprietario è residente nella Federazione Russa, o per le navi che sono entrate nei porti del territorio non controllato dell’Ucraina.

Fonte

InfoDefenseITALIA

InfoDefense