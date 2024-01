VERGOGNA BIPARTISAN A BRESCIA. PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI BRESCIA IL SOSTEGNO ALLA PALESTINA È ANTISEMITISMO

PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI BRESCIA IL SOSTEGNO ALLA PALESTINA È ANTISEMITISMO: UNA VERGOGNA, NOI CI OPPONIAMO!

“Potere al popolo Brescia considera una vergogna assoluta il voto bipartisan del consiglio comunale di Brescia che ha nella sostanza accolto la tesi dei peggiori fascisti israeliani, secondo la quale il sostegno alla causa palestinese è antisemitismo.

Nella città che ha visto una enorme e continua mobilitazione democratica ed antifascista per la Palestina, questo voto è una offesa ai sentimenti profondi di migliaia di cittadine e cittadini.

Mentre Israele va a processo per genocidio, non una parola su tutto questo da piddini, leghisti e postfascisti uniti .

Questo voto, dopo che 15000 bambini di Gaza sono stati uccisi, è una macchia sulla città e un vergogna per tutti i suoi responsabili.

Solidarietà ai consiglieri che si sono opposti, al compagno Umberto Gobbi e agli antifascisti espulsi dal Consiglio Comunale per quanto ci riguarda non dimenticheremo questa infamia e ci impegneremo in tutti i modi perché la città non dimentichi.”

Potere al popolo