𝗡𝗼𝗻 𝗶𝗻 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗻𝗼𝗺𝗲! 𝗡𝗼𝗻 𝘂𝘀𝗲𝗿𝗲𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗴𝗲𝗻𝗼𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼!

Ho firmato convintamente l’appello lanciato da Donne De Borgata contro l’uso della figura della donna per giustificare il genocidio dei palestinesi. Chi vuole davvero l’emancipazione delle donne sa che non esiste libertร per noi senza la libertร dall’oppressione imperialista, allo stesso modo di come Mandela, abolita l’apartheid in Sudafrica, disse che la loro libertร non sarebbe stata completa finchรฉ non l’avessero avuta anche in Palestina.

Chi pensa che la lotta per l’emancipazione dei popoli sia in contraddizione con quella per l’emancipazione delle donne รจ perchรฉ ha da guadagnarci nel dividerci e nel criminalizzare. Saremo sempre a fianco della residenza palestinese!

Marta Collot PaP UP