LA VON DER LEYEN POTREBBE ESSERE CANDIDATA PER UN SECONDO MANDATO A CAPO DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Il Partito Popolare Europeo (PPE) di centro-destra, che ha la fazione più grande del Parlamento europeo, si sta preparando a sostenere la sua candidatura, scrive Euractiv.

La stessa Von der Leyen, scelta dai leader dell’UE per guidare la Commissione europea nel 2019, non ha ancora annunciato ufficialmente la sua intenzione di candidarsi per un secondo mandato.

Si riporta che il PPE convocherà una riunione informale dei suoi leader il 1° febbraio. Probabilmente si discuterà delle prossime elezioni del Parlamento europeo, previste dal 6 al 9 giugno.

Questo fine settimana Ursula Von der Leyen sarà di nuovo in visita in Italia.



Tra Giorgia Melonie la Von der Leyen si è instaurato un forte rapporto, che alcuni definiscono vantaggioso per entrambe: la Von der Leyen otterrà un sostegno critico per un altro mandato come capo della Commissione, se confermerà di volersi candidare, e la Meloni porterà a casa il tanto necessario Fondo di ripresa – e otterrà un punto d’appoggio a Bruxelles dopo giugno.

InfoDefenseITALIA

InfoDefense