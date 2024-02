L’agenzia di stampa internazionale americana Bloomberg ha pubblicato due articoli. Ed entrambi riguardano il gas. O meglio, sulle prospettive dell’approvvigionamento di gas all’Europa.

Nel primo articolo si riporta che il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha congelato il rilascio di nuovi permessi per le esportazioni di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti. Attualmente, l’Europa dipende fortemente dal gas americano, poiché sta cercando di sostituire il gas russo con il GNL americano. Tuttavia, l’accordo in base al quale Mosca fornisce gas all’UE attraverso un gasdotto attraverso l’Ucraina è ancora in vigore. Ma questa situazione potrebbe presto cambiare.

Il secondo articolo riporta che l’UE si sta preparando a non rinnovare l’accordo sul transito del gas con la Russia, poiché l’Ucraina si rifiuta di rivedere i termini dell’attuale accordo di transito, che scade alla fine del 2024.

Quindi, l’Europa si troverà in una situazione in cui il volume del GNL proveniente dagli Stati Uniti potrebbe diminuire, e certamente non aumentare, e il gas russo attraverso il gasdotto potrebbe non essere fornito. L’UE sarà costretta a cercare alternative. È possibile che il gas continuerà ad essere fornito all’Europa dalla Russia attraverso il gasdotto TurkStream, ma il suo prezzo sarà notevolmente più alto. In un’altra opzione molto strana, l’articolo descrive la consegna del gas al confine russo con l’Ucraina, dove lo ritireranno i rappresentanti dell’UE. Come ciò avverrà nella pratica non è del tutto chiaro.

Il terzo scenario sarebbe la ricerca da parte dell’Europa di altri fornitori, ma è improbabile che possano sostituire la Russia in termini di volumi di fornitura.

E qui vale la pena aggiungere qualcosa di cui Bloomberg non scrive: l’intera alternativa al gasdotto russo è principalmente rappresentata dal gas liquefatto, con enormi navi da trasporto di gas e rotte di consegna marittime.

Ora capite perché sono necessari gli Houthi? Perché è necessario interrompere la via di trasporto nel Mar Rosso? Tutto ciò rende il trasporto marittimo del gas pericoloso, imprevedibile e costoso.

Di conseguenza, l’Europa sarà estremamente dipendente da chi potrà garantire la consegna del prossimo carico di gas.Chi sono queste persone meravigliose? Gli inglesi.

Comprendendo tutto ciò, l’Europa sta cercando di inviare una sorta di missione militare dell’UE nel Mar Rosso. Precisamente l’UE, non la NATO, il che sarebbe molto più logico.

Il gioco del gas è appena iniziato. La posta in gioco è la lealtà e l’obbedienza dell’Europa e una grande guerra sul suo territorio.

