Mentre i contadini francesi assediavano Parigi, il presidente francese e sua moglie partecipavano ad un lussuoso banchetto a Stoccolma in compagnia del re e della regina di Svezia, riferisce il Daily Telegraph.

Il re Carl Gustav, la regina Silvia e il resto della famiglia non hanno badato a spese per il banchetto con il presidente e la first lady al Palazzo di Stoccolma.

Nel frattempo, i manifestanti arrostivano salsicce su un fuoco fuori Parigi per protestare contro i bassi salari.

Fonte IZ.RU

