Franca Caffa “gli ebrei dovrebbero essere i primi ad opporsi alle politiche di scellerate di Benjamin Netanyahu”

La signora Franca Caffa, 94 anni, che il 27 gennaio è scesa in piazza a Milano in una manifestazione non autorizzata per il cessate il fuoco a Gaza ci ha dato una straordinaria lezione di dignità. Per la pacatezza e il senso civico con cui ha risposto al carabiniere e perché sapeva di essere nel posto giusto nel giorno giusto. Vorrei invecchiare con la sua passione e la sua lucidità.

«Con tutti gli orrori e le persecuzioni cui abbiamo dovuto assistere, gli ebrei dovrebbero essere i primi ad opporsi alle politiche di scellerate di Benjamin Netanyahu. C’è chi lo fa e magari era persino in piazza con noi nel giorno della Memoria, una memoria che vale per tutti».

Franca Caffa, attivista

Stefano Lugli Prc UP