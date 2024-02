Detenuti bendati, ammanettati e gettati in una fosse comune a Beit Lahia, nel nord della striscia di Gaza. Un altro crimine dell’occupazione israeliana su cui ora si richiede un’indagine internazionale. Dopo che dall’Aia รจ stato riconosciuto che il popolo palestinese รจ a pericolo di genocidio, notizie come questa non fanno che confermare la necessitร di una forte azione diplomatica internazionale per il cessate il fuoco e mettere fine all’apartheid sionista.

Marta Collot Pap UP