PREPARIAMOCI A UN ATTACCO RUSSO ALL’EUROPA. GENERALI NATO BUTTANO BENZINA SUL FUOCO

EU, USA and Russian flags with chess pieces symbolizing the conflict and control of Ukraine

LA NATO DOVREBBE PREPARARSI A POSSIBILI ATTACCHI MISSILISTICI RUSSI CONTRO L’EUROPA: È QUESTO IL PARERE DEI GENERALI RIPORTATO DAL QUOTIDIANO THE TIMES Alcuni di loro ritengono che all’Alleanza restino solo tre anni prima di un possibile attacco russo alle infrastrutture militari tedesche.



Alexander Zollfrank, Comandante del Centro Logistico Militare della NATO nel sud-ovest della Germania, ha invitato gli alleati a risolvere la “burocrazia” che impedisce il trasferimento di truppe ed equipaggiamenti e rende difficile l’uso di armi e altri mezzi in una situazione di crisi. Zollfrank e altri generali tedeschi, americani e olandesi temono che i russi colpiscano il fronte interno europeo nel tentativo di distruggere le infrastrutture civili e militari. Ritengono che questo sia uno dei nuovi aspetti importanti della guerra moderna che è stato esemplificato in Ucraina. Fonte InfoDefenseITALIA

