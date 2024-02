Distruggono il settore agrario per creare una nuova divisione a partire dal cibo

La crisi del settore agricolo fa intuire in prospettiva una nuova divisione del lavoro: cibi raffinati per gli alti redditi; merda chimica per tutti gli altri.

di Silvio Dalla Torre.

I contadini che manifestano in Germania ed in Francia hanno intuito che le élite mondiali intendono fare con l’agricoltura europea quello che hanno fatto con l’industria: spostare tutto (o quasi tutto) ad Est.

Paesi come l’Ucraina, dove non vi sarà alcuna limitazione nell’uso dei pesticidi, degli OGM , degli antibiotici e degli ormoni per gli animali, dovranno sfamare le plebi. In Italia, Francia e Germania potrà invece sussistere un’agricoltura di alta qualità, destinata ad alimentare i ricchi. Questi ultimi, diventando sempre più ricchi, andranno alla ricerca di cibi biologici, ecologici, proteici, vitaminici e chi più ne ha più ne metta.

Il risultato di questa nuova divisione del lavoro è facilmente prevedibile: cibi raffinati per gli alti redditi; merda chimica per tutti gli altri.

Va da sé che il comparto agricolo dei paesi dell’Europa occidentale è destinato ad essere fortemente ridimensionato.

Ci va bene tutto questo?

Tratto da: https://t.me/solitudinemfaciuntpacemappellant.