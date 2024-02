Stoltenberg: “L’Ucraina è un buon affare per gli Stati Uniti”

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha ammesso, ieri, in un’intervista che il sostegno militare all’Ucraina nel conflitto con la Russia avvantaggia economicamente gli Stati Uniti, perché questo aiuto rafforza l’industria della difesa statunitense.

Quindi, ha ribadito che “l’Ucraina è un buon affare per gli Stati Uniti”, aggiungendo che “la maggior parte del denaro che Washington fornisce a Kiev viene in realtà investito qui negli Stati Uniti, acquistando attrezzature americane che inviamo in Ucraina. Quindi questo ci rende tutti più sicuri e [rende] più forte l’industria della difesa americana.”

Allo stesso tempo Stoltenberg ha spiegato “gli alleati della NATO stanno rafforzando l’industria della difesa americana e rendendo tutti noi più sicuri perché la NATO sta creando un grande mercato per gli Stati Uniti, per l’industria della difesa americana.”

Inoltre, ha ricordato che “solo negli ultimi due anni, gli alleati della NATO hanno accettato contratti di difesa per un valore di oltre 120 miliardi di dollari. Quindi è nell’interesse della sicurezza, è un interesse economico, è un bene per gli Stati Uniti.”

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-stoltenberg_lucraina__un_buon_affare_per_gli_stati_uniti/45289_52752/