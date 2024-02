La migliore sindaca del mondo è una comunista austriaca

È comunista “la migliore sindaca del mondo”. Elke Kahr del partito comunista austriaco KPÖ, sindaca di Graz votata “sindaco dell’anno” da una giuria internazionale.

Proponiamo la traduzione, realizzata da Maurizio Acerbo e tratta dal suo profilo Facebook, di un estratto di una intervista realizzata da una testata austriaca ad Elke Kahr, sindaca di Graz, la seconda città dell’Austria per numero di abitanti.

Congratulazioni! Sei stata votata “Sindaco dell’anno ” . Chiunque guardi Graz dall’esterno rimarrà stupito dal sex appeal politico dei comunisti. Lo capisci?

La ricetta del nostro successo è molto più semplice di quanto si pensi. C’è qualcosa nella pazienza nel costruire un movimento in cui credi; con l’altruismo, dove non si tratta di diventare qualcosa; con un chiaro atteggiamento di rappresentare qualcosa e quindi vivere secondo questo standard. Prestiamo molta attenzione a questo e posso mettere la mano sul fuoco per ciascuno dei nostri rappresentanti e candidati. In definitiva, si tratta di essere un partito adatto all’uso quotidiano e utile per la popolazione locale. E poi ovviamente ha anche a che fare con la fortuna.

Prima o poi ogni movimento si trova ad affrontare la questione di cosa è più importante: la propria ideologia o garantire una vita quotidiana migliore alle persone?

Sono profondamente convinta che i lavoratori di questo Paese debbano essere rimessi al centro della politica e abbiano più voce in capitolo, in tutti i settori. Questo vale per tutti coloro che vivono del proprio lavoro e per me questo vale anche per le piccole imprese.

Quindi i top performer di cui parla anche l’ÖVP.

L’ÖVP può chiamarlo come vuole. Per noi è importante che non tutto sia orientato al profitto e agli interessi privati. Una di queste grandi domande politiche è: chi possiede effettivamente il nostro Paese, le sue strutture e infrastrutture? Noi del KPÖ siamo profondamente convinti che tutto ciò di cui le persone hanno bisogno per vivere, dagli alloggi alle infrastrutture fino all’energia, debba appartenere al grande pubblico.

Quale grande pubblico?

La nostra popolazione, i contribuenti.

Molti esponenti della sinistra stanno dicendo addio allo Stato nazionale e ai privilegi e ai doveri ad esso associati. Tu no?

Certamente non voglio abolire i confini. Amo il nostro Paese nonostante tutti i suoi fardelli storici, sono orgoglioso della ricostruzione dopo il 1945 e del nostro impegno per la neutralità. Questo è un grande bene, nonostante tutte le carenze, perché significa che questo Paese non rappresenterà mai più un pericolo per gli altri e darà un contributo attivo alla prevenzione e alla fine dei conflitti. Il KPÖ si considera un partito di pace assoluta e vedo che molte persone ci sostengono in questo, anche se oggi questo concetto viene spesso messo da parte.

(…) Amo la nostra città, mi piacciono le nostre belle case antiche.