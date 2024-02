Cile: l’ex Presidente Sebastián Piñera muore in un incidente aereo

L’ex Presidente del Cile Sebastián Piñera era a bordo di un elicottero precipitato nelle acque del Lago Ranco. Il governo del Cile e gli altri governi latinoamericani hanno espresso le proprie condoglianze.

Il Ministro degli Interni cileno, Carolina Tohá, ha confermato martedì la morte dell’ex Presidente Sebastián Piñera, che era a bordo di un elicottero caduto nel settore rurale di Ilihue, nelle acque del Lago Ranco, nella regione di Los Ríos. L’elicottero sarebbe affondato di circa 40 metri. Secondo la ricostruzione, Piñera era andato a pranzo a casa di un suo amico, l’uomo d’affari José Cox, per poi decollare sotto la pioggia e precipitare poco dopo.

Tohá ha indicato, nelle dichiarazioni alla stampa, che quattro persone si trovavano nel mezzo, di cui tre sono riuscite a sopravvivere. Per la precisione, le tre persone sopravvissute sono una sorella dell’ex Presidente, l’uomo d’affari Ignacio Guerrero e un figlio di Guerrero, che sono riusciti ad abbandonare il mezzo per tempo e a raggiungere la riva.

“Qualche istante fa abbiamo avuto la conferma dei Carabineros che indica che la Marina è stata in grado di raggiungere il luogo in cui si è verificato l’incidente e recuperare il corpo dell’ex Presidente Piñera, che è morto. Vogliamo innanzitutto esprimere il nostro shock per questa tragedia, estendere il nostro abbraccio di solidarietà alla famiglia dell’ex Presidente, a tutti i suoi cari“, ha detto il Ministro Tohá.

Il Ministro ha precisato che il Presidente Gabriel Borić ha dato l’indicazione di tenere un funerale di Stato, “che sia dichiarato un lutto nazionale e in questi primi minuti abbiamo sicuramente cercato di trasmettere la nostra solidarietà e il nostro sostegno direttamente alla sua famiglia“.

Successivamente, il presidente Borić ha dichiarato ai media di esprimere “le mie condoglianze alla sua famiglia, a tutti i suoi vicini e a coloro che hanno fatto parte dei suoi due governi“.

“Ho dato indicazione che l’ex Presidente Sebastián Piñera venga salutato con il funerale di Stato e che vengano decretati tre giorni di lutto nazionale per onorare la memoria di colui che è stato eletto Presidente del Cile in due opportunità“, ha riferito. Boric ha aggiunto che che il Ministro degli Esteri, Alberto van Klaveren, è stato nominato capo del comitato “per l’organizzazione di un funerale di questo tipo“.

Da parte sua, l’ufficio di Piñera ha condiviso una dichiarazione in cui ha a sua volta confermato la morte dell’ex capo di Stato: “Durante il pomeriggio di questo martedì 6 febbraio 2024, l’ex Presidente ha subito un incidente aereo nella regione di Los Ríos. Verrete informati dei suoi funerali a tempo debito“, afferma il testo.

Piñera, 74 anni, aveva ricoperto la presidenza cilena in due occasioni non consecutive, la prima tra il 2010 e il 2014 e la seconda tra il 2018 e il 2022. Secondo la rivista Forbes, possedeva una delle più grandi fortune del Paese, essendo una delle cinque persone più ricche del Cile. I suoi governi sono stati caratterizzati dall’applicazione delle politiche neoliberiste e da forme repressive nei confronti del dissenso.

Subito dopo l’annuncio della morte di Piñera, numerosi esponenti politici internazionali, soprattutto latinoamericani, hanno espresso le proprie condoglianze.

Il Presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha pubblicato un messaggio attraverso il suo account sul social network X per esprimere le sue condoglianze per la morte dell’ex Presidente: “Sorpreso e rattristato dalla morte di Sebastián Piñera, ex presidente del Cile. Abbiamo convissuto, lavorato insieme per rafforzare le relazioni tra i nostri Paesi e abbiamo sempre avuto un buon dialogo, quando eravamo entrambi presidenti e anche quando non lo eravamo. Molto triste che sia morto così bruscamente. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Piñera per questa perdita“, ha detto.

Il capo dello Stato dell’Honduras, Xiomara Castro, ha emesso un messaggio per esprimere solidarietà al popolo cileno e ha inviato “le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici“.

Il Presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha pubblicato un messaggio per estendere “le nostre sincere parole di sostegno e solidarietà, augurando forza a tutta la sua famiglia e i suoi amici“.

Da parte sua, il Presidente dell’Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha pubblicato un messaggio per ricordare che “ho incontrato il Presidente Piñera diversi anni fa. Ha sempre avuto un atteggiamento positivo nei confronti dell’Uruguay e a livello personale“, ed ha espresso le sue condoglianze.

“Ho incontrato Sebastián Piñera quando eravamo entrambi i presidenti, ricordo quando ci ha accompagnato nelle celebrazioni del Bicentenario insieme agli altri leader di tutto il Sud America. Come tutti sanno, non avevamo le stesse idee, ma eravamo sempre uniti da una relazione di grande rispetto: era un uomo di destra ma profondamente democratico“, ha detto l’ex Presidente dell’Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

