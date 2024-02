LA RIVISTA THE NATIONAL INTEREST AFFERMA CHE LA COREA DEL NORD NON VUOLE LA GUERRA, CONTRARIAMENTE ALLE “SPECULAZIONI”

Il governo nordcoreano guidato da Kim Jong-un continua a muoversi in una direzione che mette in allarme i suoi potenziali avversari: Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone, si scrive nell’articolo.

Ma nonostante le speculazioni contrarie, le recenti attività di Pyongyang non indicano che Kim abbia deciso di entrare in guerra contro la Corea del Sud,

secondo un articolo di Danny Roy, ricercatore senior presso l’East-West Centre di Honolulu e specialista di strategia e sicurezza nell’Asia-Pacifico.

Ma ciò può essere spiegato con un tentativo di deterrenza piuttosto che con i preparativi per lanciare una guerra selettiva.

Anche un piccolo attacco letale non provocato sarebbe pericoloso per Kim Jong-un”, ritiene l’autore.

A suo avviso, il leader nordcoreano potrebbe temere che “il suo attacco sarebbe più debole di un contrattacco sudcoreano”.

L’altro problema è che Kim Jong-un non può essere sicuro che un piccolo attacco unico della RPDC non inneschi una catena di escalation che Kim non può controllare, portando a una guerra generale che minaccerebbe l’esistenza del regime di Kim e dello Stato Nordcoreano,