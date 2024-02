L’incredibile mistificazione delle parole di Maduro da parte dell’ANSA

È triste constatare come ancora una volta i media occidentali, in questo caso in evidenza abbiamo l’Associated Press e in Italia l’agenzia ANSA, si siano lanciati in una nuova opera di disinformazione contro il Venezuela, attraverso la distorsione delle parole del presidente Nicolas Maduro. Le sue parole sono state ridotte a titoli sensazionalistici che distorcono completamente il loro significato originale.

In un recente discorso per le celebrazioni del 32º anniversario della ribellione civico-militare del 4 febbraio 1992, Maduro ha affermato: “In Venezuela comanda il popolo, qui solo il popolo stabilisce o rimuove (i presidenti). I cognomi non governano qui, né mai lo faranno in questo Paese. I soliti nomi sono guidati solo dal denaro, dall’odio, dall’ambizione eccessiva e dallo spirito di vendetta”. Invece l’agenzia ANSA che riporta quanto scritto in maniera fuorviante da AP, scrive: “Noi siamo il popolo al potere. Vinceremo con le buone o con le cattive”.

Quindi, oltre ad aver riportato male le parole di Maduro quando afferma “in Venezuela comanda il popolo” che diventa “noi siamo il popolo al potere”, viene affermato in maniera falsa che Maduro avrebbe detto che il chavismo vincerà le prossime elezioni “con le buone o con le cattive”.

Falso, come evidenzia la giornalista di teleSUR Madelein Garcia. Le sue parole erano rivolte agli ostacoli che il governo bolivariano affronta costantemente da parte di forze ostili, nonché alle minacce interne ed esterne che cercano di destabilizzare il paese.

¿Cuál es la verdad detrás de la frase del presidente @NicolasMaduro “vamos a ganar por las buenas o por las malas”.



El mandatario venezolano no se refería a las elecciones. Se refería a cualquier intento de violencia o “invento” que pudieran hacer lo que él llama los… https://t.co/QFDCApslF0 pic.twitter.com/26P6BaokzL — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) February 5, 2024

È importante sottolineare inoltre che le elezioni presidenziali in Venezuela sono regolate dalla Costituzione venezuelana e non sono soggette agli accordi firmati tra governo e opposizione in luoghi come le Barbados, come incredibilmente scrive l’ANSA. Tali accordi possono certamente essere utili nel processo di dialogo politico, ma non hanno il potere di sovvertire il quadro costituzionale del paese.

Il Ministro della Comunicazione di Caracas, Alfred Nazareth, ha anch’egli denunciato la manipolazione delle parole di Maduro, evidenziando come l’Associated Press abbia travisato il suo messaggio per sensazionalizzare la notizia. La verità è che Maduro si riferiva alla determinazione del popolo venezuelano di resistere a qualsiasi tentativo di destabilizzazione, non solo alle elezioni, viene ribadito dall’esponente del governo venezuelano

Questa ennesima distorsione da parte dei media occidentali non fa che alimentare un clima di disinformazione e ostilità nei confronti del governo venezuelano, ignorando il contesto politico e sociale del paese. È un triste esempio di come il giornalismo possa essere strumentalizzato per promuovere determinate narrazioni e interessi geopolitici, a discapito della verità e della comprensione accurata degli eventi

