L’Ucraina si appresta a mettere sotto controllo governativo il maggior sindacato del Paese

Anche se il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden dichiara che l’Ucraina è una democrazia in prima linea nella guerra contro gli invasori russi, i sindacati ucraini sono in netto disaccordo con lui.

Perché se un movimento sindacale indipendente e non controllato dal governo è una caratteristica di una democrazia, allora l’Ucraina – le cui attuali leggi sul lavoro imitano per molti aspetti le pessime leggi statunitensi – si sta dirigendo nella direzione sbagliata, ovvero verso il controllo governativo dei sindacati.

Il governo ucraino del presidente Vladomyr Zelensky ha promulgato in agosto una nuova legge che gli consentirà di sostituire la Federazione dei sindacati dell’Ucraina, la principale federazione del lavoro. Anche altre federazioni passeranno sotto la direzione del governo.

Hryhoryi Osovyi, presidente della Federazione dei sindacati ucraini (FPU), ha dichiarato: “Se questo decreto diventasse legge, significherebbe un intervento diretto del governo nell’attività sindacale”. La FPU, con 54 sindacati, è la federazione sindacale dominante in Ucraina.

L’FPU sostiene inoltre che le forze dell’ordine ucraine hanno preso di mira le proprietà dei sindacati per confiscarle o distruggerle “nel tentativo di ridurre la loro capacità finanziaria”, ha dichiarato Osovyi.

L’ex parlamentare ucraino Serhiy Kaplin, che ha presentato la nuova legge, ha affermato che il Consiglio dei leader sindacali, controllato dal governo, “godrebbe di un rapporto più positivo con il governo ucraino” rispetto alla federazione sindacale.

“Questo [consiglio] avrà lo scopo di risolvere i problemi, non di prendere le distanze dallo Stato o di presentarsi come una forza autonoma”, ha detto Kaplin. Il leader della maggioranza di Zelensky in Parlamento ha appoggiato la nuova legge.

Conoscere la legge di Zelensky

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) è a conoscenza della legge di Zelensky, grazie ai sindacati ucraini. Tuttavia non ha preso alcuna posizione, se non quella di riferire sulle denunce dei sindacati e dei datori di lavoro.

Nel frattempo, la guerra di due anni seguita all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia vede l’FPU intraprendere nuove e diverse attività. Sta “aiutando i soldati, i rifugiati e i membri che hanno perso il lavoro, oltre a garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori e delle condizioni di vita e di lavoro”, afferma Grygorii Osovyi, presidente della federazione sindacale.

E non aiuta il fatto che la guerra abbia distrutto così tante imprese e istituzioni, comprese le industrie sindacalizzate come le ferrovie, l’istruzione e l’energia nucleare. Tutto ciò ha fatto crollare i contributi ai sindacati. Ora, come se non bastasse, l’UFP deve affrontare la minaccia del governo Zelensky di metterlo fuori gioco.

I documenti ottenuti grazie alla legge sulla libertà d’informazione mostrano come due importanti parlamentari del partito di governo ucraino abbiano proposto nel luglio 2023 che il governo creasse un “Consiglio dei leader sindacali” nuovo di zecca, nel tentativo esplicito di eludere l’istituzione governativa esistente per il dialogo con i datori di lavoro e i sindacati”. Secondo i leader sindacali, nessuno di loro è stato informato di questo nuovo consiglio, né è stato annunciato pubblicamente”.

Un controllo su internet di altre organizzazioni che monitorano i diritti umani nel mondo ha mostrato che, al di fuori dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, i gruppi non governativi che dovrebbero prestare attenzione ai diritti dei lavoratori – come Human Rights Watch – non lo fanno in Ucraina.

Con un’eccezione: Il rapporto annuale del Dipartimento di Stato americano sui diritti umani nel mondo, che non è aggiornato di un anno.

La confederazione sindacale ucraina ha riferito i piani di Zelensky e il crollo della densità sindacale all’ILO lo scorso luglio, nel corso di un workshop tenutosi nella capitale ucraina, Kiev. Al workshop hanno partecipato 50 rappresentanti di IndustriALL, un gruppo di sindacati statunitensi ed europei – tra cui gli Steelworkers – che si sono impegnati a collaborare su progetti comuni, tra cui l’organizzazione e i diritti dei lavoratori.

“Sia i lavoratori che i datori di lavoro hanno espresso preoccupazione per la riforma del diritto del lavoro in corso in Ucraina, citando la mancanza di dialogo sociale e la potenziale riduzione delle tutele dei lavoratori”, ha dichiarato l’ILO. Hanno esortato il governo a impegnarsi in consultazioni regolari con le parti sociali per affrontare le sfide significative del Paese”. I sindacati hanno anche sottolineato di non sentirsi sufficientemente coinvolti nel processo di ricostruzione del Paese”.

L’ultimo rapporto di Stato sui diritti umani nel mondo, pubblicato lo scorso marzo, riporta le due vecchie e deboli leggi sul lavoro dell’Ucraina. I sindacati ucraini definiscono questi statuti “eccessivamente complessi e contraddittori”.

“La legge prevede il diritto per la maggior parte dei lavoratori di formare e aderire a sindacati indipendenti, di contrattare collettivamente e di condurre scioperi legali. La legge, tuttavia, stabilisce sanzioni esigue per il mancato rispetto degli accordi di contrattazione collettiva”, ha dichiarato lo Stato. Queste piccole multe “sono insufficienti… rendendo più facile pagare una sanzione che avviare una trattativa”.

“Non esistono leggi o meccanismi legali per prevenire la discriminazione antisindacale, anche se il codice del lavoro richiede ai datori di lavoro di fornire una giustificazione per i licenziamenti e le licenziamenti, e l’attività sindacale non è una giustificazione accettabile. Sono disponibili ricorsi legali per il reintegro, gli stipendi arretrati e i danni punitivi, anche se gli osservatori hanno descritto l’applicazione dei tribunali come arbitraria e imprevedibile, con risarcimenti troppo bassi per creare incentivi al rispetto delle regole”.