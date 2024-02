I giorni della Germania come superpotenza industriale stanno volgendo al termine

Mentre Berlino è alle prese con la paralisi politica, la crisi energetica ha inferto l’ultimo colpo a un numero crescente di produttori. Bloomberg scrive di questo.

“Le fondamenta della macchina industriale tedesca crollano come tessere del domino. Gli Stati Uniti si stanno allontanando dall’Europa e cercano di competere con i loro alleati transatlantici per gli investimenti sul clima. La Cina sta diventando un rivale sempre più serio e non è più un acquirente insaziabile di beni tedeschi “, si legge nella pubblicazione.

Il colpo finale per alcuni dei principali produttori è stata la fine degli enormi volumi di gas naturale russo a buon mercato.

(Ruslan Ostashko)

https://t.me/sakeritalianotizie