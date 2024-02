Javier Motosega Milei e Giorgia Meloni

Tempi duri per Javier Motosega Milei, le molte gaffe politiche commesse gli hanno inceppato la motosega. Javier Motosega Milei ha affrontato il suo primo sciopero generale soltanto dopo sei settimane dall’essersi insediato alla presidenza. Il decreto di necessità e urgenza, DNU, che conferiva a Javier Motosega Milei pieni poteri è stato bocciato dal Parlamento argentino. Dopo questi rovesci Javier Motosega Milei ha iniziato a viaggiare. Prima in Israele dove ha dichiarato che Hamas sono dei nazisti ed ora è in Italia. Dove va dal Papa per farsi perdonare che durante la campagna elettorale lo ha definito “imbecille”, “comunista” e “una presenza maligna sulla Terra”. Innanzitutto incontra Giorgia Meloni, che considera sua amica politica. Quando venne a conoscenza delle elezioni legislative in Italia si dichiarò felice per il trionfo di Giorgia Meloni, referente dell’estrema destra. Giorgia Meloni ricambiò quando Javier Motosega Milei fu eletto Presidente dell’Argentina. Javier Motosega Milei ha origini italiane come Bolsonaro, quindi sicuramente Matteo Salvini vorrà stringere amicizia anche con lui. Dio li fa e poi li accoppia.