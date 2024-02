L’Ufficio Informazioni del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese ha pubblicato un libro bianco dal titolo Quadro giuridico e misure della Cina per la lotta al terrorismo, in cui spiega nel dettaglio le misure prese da Pechino per contrastare il terrorismo coniugando sicurezza, stabilità e lo sviluppo sociale. Disponibile la traduzione completa del documento.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL DOCUMENTO COMPLETO IN ITALIANO

Prefazione

Il terrorismo è il nemico comune dell’umanità, rappresenta una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale e rappresenta una sfida per tutti i Paesi e per l’intera umanità. Tutti i membri della comunità internazionale condividono la responsabilità di combatterlo.

Nel corso dei decenni, le Nazioni Unite hanno guidato la creazione di convenzioni e altri strumenti pertinenti, coordinando gli Stati membri nei loro sforzi congiunti per combattere il terrorismo e portando tali sforzi sotto lo Stato di diritto. In risposta al suo appello, molti Paesi hanno adempiuto attivamente ai propri obblighi internazionali emanando e applicando leggi nazionali antiterrorismo e rafforzando la cooperazione internazionale contro il terrorismo. Attraverso sforzi incessanti, la comunità internazionale ha gradualmente creato un quadro multilivello di strumenti giuridici contro il terrorismo, comprese convenzioni internazionali e regionali, trattati e accordi multilaterali e bilaterali e leggi nazionali.

Vittima del terrorismo, la Cina ha affrontato a lungo la sua vera minaccia e ha sempre attribuito grande importanza agli sforzi antiterrorismo basati sulla legge. Ha accumulato esperienza concludendo o aderendo a convenzioni e trattati internazionali e modificando e migliorando le leggi penali. Di fronte ai nuovi sviluppi nel terrorismo internazionale e interno, la Cina ha innanzitutto cercato di acquisire una comprensione più profonda dell’antiterrorismo basato sulla legge, sintetizzarne le dinamiche sottostanti e identificare contromisure adeguate. Basandosi sull’esperienza straniera, la Cina ha formulato leggi antiterrorismo, ha migliorato il quadro giuridico e ha applicato coerentemente tali leggi. Questi hanno fornito garanzie legali per i crescenti sforzi della Cina nella lotta al terrorismo.

La Cina ha trovato un percorso di antiterrorismo basato sulla legge che sia conforme alle sue realtà stabilendo un solido quadro giuridico, promuovendo un’applicazione della legge rigorosa, imparziale e procedurale, e garantendo un’amministrazione imparziale della giustizia e un’efficace protezione dei diritti umani. Ha salvaguardato la sicurezza nazionale e pubblica, protetto la vita e le proprietà delle persone e contribuito alla sicurezza e alla stabilità globale e regionale.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog