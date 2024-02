Lo stato della lotta interna all’Unione sugli aiuti finanziari per l’Ucraina

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha rinunciato a opporsi a un ulteriore sostegno all’Ucraina da parte dei 27 Stati membri dell’UE. Il Paese, attaccato dalla Russia, riceverà 50 miliardi di euro nei prossimi quattro anni per garantire la sopravvivenza finanziaria dello Stato fallito.

di Joachim Bischoff – Sozialismus

Orbán sta cercando di minare l’obiettivo centrale della politica di sicurezza dell’UE (e della NATO): un ulteriore confronto con la Russia a costo di indebolire l’Ucraina, la cui campagna di difesa sta entrando nel terzo anno.

Sta ritardando gli aiuti militari attraverso i fondi speciali dell’UE e solo ora ha acconsentito agli aiuti finanziari per Kiev dopo mesi di stallo.

Sta minando le sanzioni contro Mosca, continua a mantenere strette relazioni economiche con la Russia e le permette di modernizzare la sua tecnologia nucleare.

Si rifiuta ancora di approvare l’adesione della Svezia alla NATO.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyi descrive la decisione dell’UE sul pacchetto di aiuti da un miliardo di euro come un’espressione della stretta alleanza: “È un chiaro segnale a Mosca che l’Europa rimane salda e non può essere spezzata dalle onde distruttive del Cremlino”. Allo stesso tempo, è anche un chiaro segnale oltreoceano che l’Europa si sta assumendo le proprie responsabilità in termini di sicurezza: “Ora ci aspettiamo decisioni dagli Stati Uniti”.

La campagna elettorale per le elezioni presidenziali statunitensi e il possibile ritorno di Donald Trump stanno gettando le loro ombre: il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden non è riuscito per settimane a far passare al Congresso degli Stati Uniti i miliardi di aiuti militari promessi per l’Ucraina.

Il fatto è che, sebbene la NATO e la comunità degli Stati occidentali non siano parte in causa nella guerra, l’Ucraina non sarebbe in grado di mantenere la propria resistenza senza un massiccio sostegno sotto forma di armi e munizioni, soprattutto da parte degli Stati Uniti, e senza aiuti finanziari. La spesa militare è un onere enorme per l’Ucraina, che deve essere gestito insieme alle forniture dei Paesi della NATO. Prima del 24 febbraio 2022, rappresentavano circa il 7% del bilancio statale, con un forte aumento al 36% per tutto il 2022.

Nel 2023, la spesa del fondo generale del bilancio statale per il settore della sicurezza e della difesa in Ucraina ammonterà a 1.843,8 miliardi di grivna. Si tratta del 60,8% dell’importo totale della spesa. Temporaneamente, la Banca Nazionale ha coperto fino alla metà del deficit statale mensile. Questo tipo di finanziamento monetario dello Stato è fonte di grandi pericoli, perché spinge l’inflazione.

Oltre a finanziare l’onere militare, che durante il primo anno di guerra è stato finanziato dagli Stati occidentali e dalle loro organizzazioni finanziarie, l’Ucraina è stata sempre più costretta al ruolo di Stato fallito, la cui base economica era al collasso e le altre spese statali (pensioni, istruzione, sanità) potevano essere pagate solo con risorse finanziarie provenienti dai Paesi occidentali. La situazione dell’industria manifatturiera e dell’agricoltura è particolarmente difficile.

Già nel 2023 è emerso chiaramente che l’UE è l’ancora di salvezza finanziaria dell’Ucraina. I contributi finanziari dell’UE e degli Stati membri sono stati i più importanti per il sostegno al bilancio, per un totale di 19,5 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti hanno contribuito con 10,9 miliardi di dollari. Il peso dell’Europa diventa ancora maggiore se si includono gli aiuti bilaterali dei singoli Paesi del continente.

I repubblicani statunitensi hanno recentemente bloccato ulteriori trasferimenti finanziari all’Ucraina e un ulteriore ritardo nei pagamenti dell’UE potrebbe portare al collasso finanziario dello Stato fallito. Si prevede che nel 2024 l’Ucraina avrà bisogno di circa 36 miliardi di dollari di sostegno internazionale per raggiungere il pareggio di bilancio.

La situazione finanziaria dello Stato è disperata. Ciò che stupisce, tuttavia, è quanto l’Ucraina sia riuscita a sopravvivere alla guerra dal punto di vista economico, ma ciò che è stato raggiunto è latentemente compromesso. Sebbene la produzione economica (PIL) sia scesa di circa il 30% nel 2022, il primo anno di guerra, da allora si è leggermente ripresa. Anche la banca centrale ucraina (NBU) può considerare un successo l’inflazione relativamente bassa. Nel gennaio 2023, l’inflazione annuale era del 26%; attualmente è del 5,1%.

Con il sostegno degli aiuti di bilancio occidentali, il governo e la banca centrale hanno evitato il collasso del processo di riproduzione. L’Ucraina ha rischiato di subire la stessa sorte degli Stati europei dopo la Prima guerra mondiale, quando l’inflazione è esplosa, il sistema monetario è crollato e la stabilità politica dello Stato e dei sistemi sociali si è erosa.

L’aiuto finanziario internazionale per l’Ucraina rimane essenziale. Tuttavia, a prescindere da ciò, il Paese dovrà fare maggiore affidamento sull’UE come donatore e l’UE dovrà prepararsi a una lunga fase di sostegno finanziario. Il Presidente Zelensky ha recentemente impegnato il suo Paese in una lunga guerra. L’esercito vorrebbe avere 500.000 soldati in più, il che renderebbe la guerra ancora più costosa e aumenterebbe il fabbisogno finanziario dello Stato. E per l’economia, questo aggraverebbe la carenza di manodopera. Tuttavia, l’economia ucraina deve funzionare ragionevolmente bene perché il Paese ha bisogno di valuta estera per finanziare la guerra.

Senza l’aiuto continuo dell’Occidente, l’Ucraina è condannata. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) stima che il Paese avrà bisogno di 85 miliardi di dollari di sostegno al bilancio nei prossimi quattro anni. L’UE contribuisce con 41 miliardi di euro perché non tutti i 50 miliardi di euro confluiranno nel bilancio finanziario. Il FMI fornisce 11 miliardi di dollari USA. Nella prospettiva odierna, rimane un buco di 33 miliardi di dollari, che probabilmente dovrà essere coperto principalmente da Stati Uniti e Giappone – o dall’UE in caso di inadempienza del suo principale alleato.

Le istituzioni dell’UE sono determinate a continuare ad aiutare l’Ucraina. Alla luce delle contraddizioni politiche interne degli Stati Uniti, gli Stati membri dell’UE devono essere pronti ad aumentare i contributi di bilancio. L’elevato fabbisogno finanziario e la questione di come coprirlo saranno una sfida importante per l’UE nei prossimi anni. L’Unione degli Stati sta già affrontando spese aggiuntive elevate, ad esempio per rafforzare la sua “capacità di difesa” o per ristrutturare il settore agricolo. Questo porterà inevitabilmente a conflitti, soprattutto perché la situazione di bilancio degli Stati membri è tesa. L’UE ha bisogno di nuove fonti di finanziamento, ha dichiarato recentemente il primo ministro belga Alexander De Croo. Il suo Paese detiene attualmente la Presidenza del Consiglio. La proposta ha già suscitato aspre critiche.

Nel frattempo, la situazione finanziaria dell’Ucraina continua a peggiorare. Parte degli aiuti che il Paese riceve sono sotto forma di prestiti. Tali prestiti sono gravati da interessi e devono essere rimborsati un giorno. Di conseguenza, il debito dello Stato, misurato in termini di PIL, sta aumentando rapidamente: dal 50% prima della guerra al 90% attuale. Il teatrino politico dell’opposizione del premier ungherese Orbán ha messo in evidenza la precarietà della situazione. La recente promessa di un ulteriore sostegno al bilancio da parte dell’UE intende segnalare la serietà dell’offerta dell’alleanza. Tuttavia, la resistenza del Congresso degli Stati Uniti rende chiaro che questo aiuto ponte non è una soluzione permanente nemmeno per ragioni politiche.

Nel suo articolo “Weltmacht zum Weinen und zum Lachen – wird der amerikanische Kongress die Ukraine tatsächlich im Stich lassen?” sulla Neue Zürcher Zeitung del 2 febbraio 2024, Anne Applebaum, storica e giornalista, richiama giustamente l’attenzione sulle conseguenze politiche di vasta portata che potrebbero verificarsi se le risorse militari e finanziarie continueranno a essere ridotte. Nel momento in cui gli ucraini inizieranno a perdere, si verificheranno improvvisi cambiamenti negli atteggiamenti politici – oltre a un’ulteriore distruzione dell’Ucraina. “Milioni di europei si renderanno conto che non si può più fare affidamento sugli Stati Uniti. Tutto questo rafforzerà anche un messaggio di convinzioni già espresse, secondo cui gli Stati Uniti sono una potenza che sta degenerando e morendo”.