CENSURA E MANGANELLO. la polizia carica la protesta contro censura RAI sul genocidio palestinese

Questa mattina, in una manifestazione pacifista svoltasi presso la sede #rai di #Napoli in via Marconi, i manifestanti sono stati brutalmente caricati dall’antisommossa riportando ferite alla testa ed in altre parti del corpo.

Alla manifestazione – a cui partecipava il nostro portavoce di Unione Popolare e ex-sindaco di Napoli Luigi de Magistris – per protestare su una delle pagine più buie della televisione italiana, ovvero la lettura in diretta di un comunicato dell’A.D. Sergio su una frase pronunciata da un cantante al festival di Sanremo.

Anche questa è ascrivibile al momento buio che la nazione sta attraversando, con i tentativi di limitare ed annichilire qualsiasi forma di libertà e forme di espressione di solidarieta con il POPOLO PALESTINESE e contro TUTTE Le Guerre.

Il Partito della Rifondazione Comunista esprime la massima solidarietà e vicinanza ai militanti feriti riservandosi tutte le azioni del caso.

STOP AL GENOCIDO A GAZA

CESSATE IL FUOCO ORA

Elena Coccia, segretaria della Federazione di Napoli del Partito della Rifondazione Comunista