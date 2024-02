La fonte DS che lavora per le forze armate ucraine pubblica nuove analisi, segnalando che le truppe russe sono “avanzate di nuovo nel nord e nel sud della città”.

“Nel sud, il loro compito principale è circondare Zenit (questa zona fortificata è già direttamente minacciata di accerchiamento) e nel nord far passare il più possibile le forze armate ucraine. La situazione continua a peggiorare a causa del continuo lancio di KAB e missili”, si legge nel rapporto.

L’esercito russo sta cercando di isolare il più possibile l’AKHZ e di entrare nel 9° quartiere (l’area dei grattacieli da cui è visibile e attraversabile l’intera città). Le loro squadre d’assalto si concentrano sulle aree in cui stanno andando bene.

I gruppi d’assalto delle Forze Armate russe si concentrano sulle aree in cui hanno successo. Allo stesso tempo, continua la concentrazione di personale nelle case occupate della città.

“La strada che portava alla città è stata completamente colpita dal nemico”, ha detto il capo dell’amministrazione militare regionale occupante di Donetsk, Filashkin.

(RVvoenkor)

