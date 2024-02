A CAUSA DELLE INGENTI PERDITE, LE FORZE ARMATE UCRAINE STANNO LANCIANDO ARTIGLIERI E TRUPPE DI RIFORNIMENTO NELLA BATTAGLIA PER FERMARE L’OFFENSIVA DELL’ESERCITO RUSSO AD AVDEEVKA – THE KYIV INDEPENDENT

I soldati della 47esima e di altre brigate dicono che non ci sono quasi fortificazioni sulla linea del fronte vicino ad Avdeevka, le loro posizioni sono spesso solo delle buche. Le posizioni di difesa sono mal preparate per una grande offensiva russa su Avdeevka. Poiché l’Esercito Russo conduce un assalto massiccio e costante, non c’è quasi tempo per costruire altro.

Un problema enorme di cui si parla lungo tutto il fronte è la grave carenza di personale, soprattutto di fanteria.

Per rinforzare le forze di fanteria dopo le pesanti perdite, l’Ucraina sta inviando i militari dell’artiglieria e della logistica nelle posizioni di fanteria. Questo significa che i soldati in prima linea potrebbero non avere nemmeno le basilari capacità di sopravvivenza di un soldato di fanteria, causando un numero ancora maggiore di vittime.

Sergey, un artigliere di 20 anni, ha raccontato che della sua unità di 64 soldati, 15 sono andati in combattimento e solo 4 sono sopravvissuti. Sono artiglieri e “non sanno nulla del servizio di fanteria”.

Questo metodo di riconversione è stato menzionato un anno fa dai soldati delle Forze Armate Ucraine a Bakhmut durante quella sanguinosa difesa

I militari intervistati dai media lamentano anche la mancanza di munizioni, il costante lavoro dell’artiglieria e dell’aviazione russa, a causa del quale le Forze Armate Ucraine subiscono enormi perdite.

Se le Forze Russe conquisteranno i villaggi di Stepovoye e Berdychi a nord-ovest di Avdeevka, la situazione in città sarà critica

ha detto Vitaliy, un operatore UAV del 425° Battaglione “Skala”.

Fonte

InfoDefenseITALIA

InfoDefense