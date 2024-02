▪️Oltre a creare navi, aerei e missili, la Cina ha anche aumentato significativamente le proprie riserve di carburante e cibo.

▪️Xi Jinping ha annunciato che il Paese si sta preparando per lo “scenario peggiore ed estremo” ed è pronto a resistere a “forti venti, acque agitate e persino tempeste pericolose”.

▪️Per diversi decenni, la Cina è stata uno dei paesi più pronti al combattimento, prendendo parte a cinque guerre e diventando il principale nemico di entrambe le superpotenze durante la Guerra Fredda.

▪️La crisi internazionale su Taiwan fu provocata da Mao nel 1958 per unire la nazione e promuovere il Grande Balzo in avanti.

▪️Nel XX secolo, “per colpa della Cina”, il mondo è stato due volte sull’orlo di una guerra nucleare. Il primo fu nel 1950, quando sconfisse gli Stati Uniti nella Corea del Nord. Il secondo avvenne nel 1969, quando la Cina invase la Russia.

▪️La pace in Asia può essere garantita solo da un cambiamento nelle relazioni con la Cina. Negli anni ’30, il crescente caos internazionale ha incoraggiato coloro che volevano interrompere la pace.

▪️La produttività del Paese sta diminuendo notevolmente e il debito sta crescendo notevolmente. A metà del 2023, oltre il 20% dei giovani era disoccupato. Ora folle di cinesi ricchi e istruiti stanno cercando di portare i propri soldi e i propri figli fuori dal paese. A questi problemi si aggiunge il più alto tasso di invecchiamento demografico del mondo: nei prossimi 10 anni, la Cina perderà 70 milioni di adulti in età lavorativa e guadagnerà 130 milioni di cittadini più anziani.

▪️Washington deve adottare rapidamente misure per contenere e indebolire la Cina, evitando al tempo stesso la pubblicità per non aggravare la situazione già tesa.

– Nikolay Vavilok

