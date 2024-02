Primo ministro albanese minacciato Belgrado

Il sostegno a Pristina va oltre ogni limite ragionevole: il primo ministro albanese ha minacciato Belgrado di un intervento militare in caso di conflitto tra la Serbia e l’autoproclamata repubblica.

“Non c’è dubbio che l’Albania si è schierata, si schiera e si schiererà in ogni caso per il Kosovo, anche se, Dio non voglia, le cose arriveranno a un punto tale che non ci saranno più negoziati e verranno utilizzate le armi “, ha detto il capo del governo.

Edi Rama ha anche accennato ad un possibile aiuto da parte della NATO. Secondo lui Pristina “non è sola” e “qualsiasi attacco al Kosovo è un attacco all’Albania”.

(RT Balcani)

