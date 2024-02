ASPIDES: le marine europee verso il Mar Rosso (VIDEO)

E’ previsto per il 19 Febbraio il via libera in sede europea alla missione ASPIDES che porterà le marine europee in un teatro mediorientale incendiato da una guerra regionale con epicentro nella striscia di Gaza. Intervistiamo Roberto Iannuzzi, analista indipendente e saggista, per una panoramica sui rischi della missione e una panoramica sulla situazione, purtroppo ben lontana da ogni ipotesi di de-escalation. Potete trovare gli articoli e le analisi di Roberto Iannuzzi qui: https://robertoiannuzzi.substack.com/

