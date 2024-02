– di Malek Dudakov

Dopo la Germania, anche il Giappone e la Gran Bretagna sono andate in recessione in un giorno. Inoltre, in tutti e tre i casi, le previsioni per il futuro sono le più deludenti.

L’economia britannica si è contratta dello 0,1% nel 3° trimestre del 2023 e di un altro 0,3% nel 4° trimestre. E non c’è stata molta crescita dal 2022. Prima è arrivata la crisi energetica, poi l’ondata inflazionistica. E ora ci sono problemi di debito, crisi di bilancio e problemi immobiliari.

Allo stesso tempo, l’inflazione rimane elevata: 4% in generale e 7% quella alimentare. A causa della guerra con gli Houthi, la carenza di beni sta peggiorando. Per stabilizzare l’economia, è urgente abbassare il tasso di riferimento ma poi la crescita dei prezzi accelererà bruscamente e la sterlina cadrà. Risulta essere una situazione senza speranza.

La situazione in Giappone non è migliore. Il 3° trimestre si è concluso con un calo del 3%, il 4° con un ulteriore 0,4%. Il tasso di cambio dello yen è sceso sotto i 150 per dollaro, la seconda volta in 12 anni. Nemmeno le infinite iniezioni di denaro non garantito in un’economia mezza morta possono salvarli. Il Giappone, con un debito pubblico pari al 250% del PIL, potrebbe semplicemente non uscire da questa trappola della stagflazione.

In Germania un calo dell’economia dello 0,3% significa un vero e proprio collasso dell’industria. Ciò ha già portato a scioperi su larga scala e disordini tra gli agricoltori. E presto garantirà il trionfo elettorale dell’Alternativa per la Germania. In Gran Bretagna, la recessione minaccia di porre fine improvvisamente alla carriera di Rishi Sunak, che potrebbe essere rovesciato dai membri del suo stesso partito. Tuttavia, è improbabile che ciò aiuti la Gran Bretagna, la cui economia è stata distrutta dalle guerre di sanzioni.

