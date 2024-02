PRESA DI AVDEEVKVA



Oggi al Cremlino il Ministro della Difesa della Federazione Russa, Generale dell’Esercito S.K. Shoigu ha riferito al Comandante in capo supremo delle Forze armate della Federazione Russa della completa presa sotto il controllo del gruppo di truppe Centro sotto il comando del colonnello generale Andrei Mordvichev della città di Avdeevka della Repubblica popolare di Donetsk, che era un potente centro difensivo delle forze armate ucraine.

▫️ Di conseguenza, un’area di 31,75 km quadrati è stata liberata dai nazionalisti ucraini. Le perdite nemiche nelle battaglie per Avdeevka nelle ultime 24 ore ammontano a oltre 1.500 militari.

▫️ Sotto il fuoco continuo delle truppe russe, solo singole formazioni sparse di militanti ucraini sono riuscite a lasciare frettolosamente Avdeevka, abbandonando le armi e l’equipaggiamento militare.

▫️ Attualmente si stanno adottando misure per liberare definitivamente la città dai militanti e bloccare le unità ucraine che hanno lasciato la città e si sono stabilite nell’impianto chimico di coke di Avdeevka.

▫️ La liberazione di Avdeevka ha permesso di allontanare la linea del fronte da Donetsk, proteggendola così in modo significativo dagli attacchi terroristici del regime criminale di Kiev.

▫️ Le informazioni sull’avanzata delle nostre truppe non sono state rese pubbliche finché il nemico non fu completamente sconfitto e la città non fu presa sotto controllo.

▫️ Le truppe del gruppo di truppe Centro continuano le azioni offensive per liberare ulteriormente la Repubblica popolare di Donetsk dai nazionalisti ucraini.

Ministero della Difesa russo

