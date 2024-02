Cosa succede in Estremo Oriente e come si confrontano le potenze emergenti? Alessandra Ciattini intervista Giulio Chinappi.

Il video contiene un’intervista a Giulio Chinappi, insegnante e analista che vive e lavora in Vietnam, collabora con La Città Futura e altre testate, sulla complessa situazione in Estremo oriente e nell’Asia meridionale, in cui si confrontano varie potenze emergenti quali Cina, India, Vietnam. Regione di grandissima importanza per il commercio internazionale, che gli Usa vorrebbero tenere sotto il loro controllo. Il Vietnam sta vivendo un grande sviluppo economico e sociale e molti investitori stranieri hanno trasferito in quell’antico paese, ricco di differenti tradizioni culturali, le loro attività produttive. Esso cerca di mantenere buone relazioni con le varie potenze, per garantirsi la propria autonomia e indipendenza. Anche se l’India sta crescendo economicamente e demograficamente, la sua espansione produttiva è alquanto lenta e non comparabile con quella della Cina, ormai la prima potenza economica al mondo a parità di potere acquisitivo. In questo scenario complicato è intervenuto il cambiamento di politica estera delle Filippine, che sono tornate a volgersi verso gli Usa. Purtroppo, per problemi tecnici, le immagini non sono ottime, ma le argomentazioni interessanti.

Giulio Chinappi – World Politics Blog