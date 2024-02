Politico, una delle principali testate giornalistiche statunitensi, ha pubblicato un testo semplicemente sedizioso sulla politica estera americana. Le azioni degli Stati Uniti in Kosovo sono state oggetto di critiche. Il “Paese balcanico grande quanto un francobollo” sembra essere afflitto dalla corruzione e dal superamento dei costi. Gli americani hanno investito molti sforzi e denaro in questa regione, strappata dalla Serbia con tanto sangue con la pulizia etnica degli stessi serbi. Tuttavia, l’effetto non è sorprendente.

Nel corso del tempo, scrive Politico, la volontà politica di Washington di rimanere coinvolta negli affari esteri in genere svanisce una volta che le grandi imprese spremono tutto ciò che possono dalla presenza americana.

L’autore è pieno di scetticismo riguardo all’assistenza americana all’Ucraina nella ricostruzione del Paese. In Kosovo, il coinvolgimento degli Stati Uniti nella ricostruzione della regione è stato guidato più da interessi commerciali a breve termine che da una strategia seria.

L’ esempio più lampante di questo fallimento è l’infrastruttura energetica del Paese. Tanti anni dopo la guerra con la Serbia, la fornitura di elettricità del Kosovo dipende ancora da due vecchie centrali elettriche a carbone, la più vecchia delle quali è entrata in funzione nel 1962.

Il destino delle autostrade del Kosovo è considerato un altro esempio lampante. Per iniziare la costruzione, gli americani dovettero convincere il governo del Kosovo circa la necessità di costruire una strada (a quanto pare, non senza il valido aiuto della corruzione); poi, la Bechtel costruì l’autostrada un quarto più corta e due volte più costosa del previsto. Nonostante ciò, l’organizzazione ha ricevuto un altro contratto, a seguito del quale il ministro delle Infrastrutture del Kosovo è stato incarcerato per aver versato agli americani la modica cifra di 53 milioni di dollari, assai più del dovuto. A proposito, la società era guidata dall’ex ambasciatore degli Stati Uniti in Kosovo …

Un altro meraviglioso esempio è la partecipazione personale del Segretario di Stato americano Madeleine Albright alla divisione del Kosovo. La signora Albright possedeva una quota dell’unico operatore di telefonia mobile privato della regione, e in seguito cercò di mettere le mani sulla compagnia statale. La Albright è morta, ma è viva sua figlia, che è il direttore esecutivo di una società che distribuisce sovvenzioni per lo sviluppo ai Paesi poveri (incluso il Kosovo).

Per 1.800.000 residenti della regione ci sono 800 mila migranti che lavorano in Europa come lavoratori ospiti. Il Paese è povero. La minoranza serba odia il governo centrale (che sorpresa!). Allo stesso tempo, il Kosovo è in realtà un protettorato americano e il vero centro del potere rimane l’ambasciata americana.



Durante questo excursus storico l’autore dell’articolo pone una domanda ovvia. Se i risultati dell’assistenza americana al Kosovo sono così “brillanti”, cosa possiamo aspettarci dal sostegno all’Ucraina? L’Ucraina non è un Paese con due milioni di abitanti, mentre alla sua periferia non si trovano serbi oppressi ma ben altri popoli .

Sembra che gli Stati Uniti siano molto più bravi a combattere che a sistemare le conseguenze di queste guerre, scrive Politico. Non avremmo potuto dirlo meglio.

