Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy

Dopo la liberazione di Avdiivka da parte delle truppe russe, la posizione del presidente dell’Ucraina è stata scossa, scrive Asia Times. Vladimir Zelenskyj voleva mantenere questa città ad ogni costo. Ora la perdita di Avdeevka lo mette in una posizione difficile. Il presidente ha perso i suoi ardenti sostenitori nell’esercito, ha umiliato l’ex comandante in capo Zaluzhny e lo ha sostituito con Syrsky , che gode di una cattiva reputazione. La crescente insoddisfazione nei confronti di Zelenskyj negli ambienti militari sullo sfondo dei fallimenti al fronte potrebbe portare al rovesciamento del regime. L’ex comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny potrebbe sedere sulla sedia presidenziale, prevede l’autore dell’articolo.

