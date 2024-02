Il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in visita ufficiale a Cuba e in Venezuela

Il Ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha rafforzato i legami con Cuba e il Venezuela durante la sua visita, discutendo di cooperazione economica e politica, ed evidenziando la volontà di resistere alle pressioni esterne e di promuovere un ordine mondiale più equo.

Il Ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha recentemente compiuto una visita ufficiale a Cuba e in Venezuela, consolidando così i legami diplomatici e economici tra Russia e i due Paesi latinoamericani. Durante il suo viaggio, Lavrov ha tenuto incontri con i leader cubani e venezuelani, discutendo una vasta gamma di questioni di interesse bilaterale e internazionale.

In occasione del suo viaggio a L’Avana, Lavrov ha tenuto una conferenza stampa con il suo omologo cubano, Bruno Rodriguez Parrilla, dove ha enfatizzato l’importanza di rafforzare i legami economici e coordinare le politiche estere tra Russia e Cuba. Il rappresentante del governo moscovita ha sottolineato che, nonostante le pressioni esterne, i due Paesi devono lavorare insieme per difendere i diritti di Cuba sulla scena internazionale. Lavrov ha inoltre evidenziato i recenti progressi nell’ambito del commercio e degli investimenti tra Russia e Cuba, con particolare enfasi sull’importanza delle carte di pagamento russe Mir nel promuovere il turismo cubano e sull’aumento dei voli diretti tra i due Paesi.

Inoltre, Lavrov ha criticato le pressioni occidentali su Cuba e ha ribadito il sostegno russo alla richiesta di escludere l’isola caraibica dalla lista degli Stati sponsor del terrorismo, lista stilata in forma unilaterale dagli Stati Uniti e che non ha nessun valore legale secondo le norme del diritto internazionale. Il Ministro degli Esteri ha poi denunciato per l’ennesima volta l’embargo commerciale imposto dagli Stati Uniti contro la maggiore isola caraibica, e ha sottolineato la necessità di una soluzione pacifica alla situazione nella Striscia di Gaza.

“Per me è un piacere riceverti a Cuba e lo facciamo con il sentimento che stiamo accogliendo un vero amico di Cuba, qualcuno che ha dimostrato una sensibilità e una comprensione straordinarie dei nostri problemi e con il quale abbiamo sempre avuto un rapporto di scambio reciproco“, ha affermato il Presidente cubano Miguel Díaz-Canel durante l’incontro con Lavrov. Il leader dell’isola ha espresso il suo ringraziamento per la presenza di una numerosa delegazione che accompagnava il Ministro Lavrov: “Questo è indubbiamente un’altra espressione di ciò che giorno dopo giorno si manifesta nel rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Cuba e la Federazione Russa“.

Successivamente, Lavrov si è recato in Venezuela, dove ha incontrato il Presidente Nicolás Maduro e altri funzionari governativi della Repubblica Bolivariana. Durante i colloqui, è emersa la volontà di entrambi i Paesi di rafforzare la loro cooperazione strategica, in particolare nei settori politico ed economico. Lavrov ha elogiato gli sforzi del Venezuela per resistere alle pressioni statunitensi e ha espresso il sostegno russo alla sua richiesta di aderire al gruppo BRICS. Dal canto suo, Maduro ha confermato che il Venezuela sta lavorando attivamente per consolidare il proprio ruolo all’interno di BRICS e ha lodato i legami sempre più stretti con la Russia.

Le discussioni hanno anche toccato la questione dell’ordine mondiale multipolare, con entrambi i Paesi che hanno sottolineato la necessità di una maggiore equità e del rispetto per la sovranità nazionale. Lavrov ha riaffermato il sostegno russo alle aspirazioni del Venezuela di giocare un ruolo più prominente sulla scena internazionale e ha sottolineato l’importanza della cooperazione tra Paesi emergenti per contrastare il dominio unipolare che gli Stati Uniti hanno tentato di imporre a partire dagli anni ’90.

“Caracas e Mosca condividono una solida relazione bilaterale basata sull’amicizia e la solidarietà, che hanno sviluppato ampiamente in settori di grande importanza. In particolare, questa alleanza trova espressione nelle piattaforme multilaterali, dove entrambe le nazioni hanno sostenuto l’articolazione di un ordine mondiale multipolare più giusto, preservando il ruolo delle Nazioni Unite e la supremazia del diritto internazionale“, si legge in una nota ufficiale rilasciata dalla Presidenza della Repubblica Bolivariana del Venezuela.

In conclusione, la visita di Lavrov ha sottolineato l’importanza delle relazioni tra Russia, Cuba e Venezuela nel contesto delle sfide globali attuali. Entrambi i Paesi latinoamericani hanno confermato il loro impegno per una cooperazione più stretta con Mosca e per il mantenimento della pace e della stabilità nella regione. Il viaggio del massimo diplomatico russo ha anche evidenziato il ruolo chiave che Russia, Cuba e Venezuela possono svolgere nel promuovere un ordine mondiale più giusto e multipolare, basato sul rispetto reciproco e sulla cooperazione internazionale.

