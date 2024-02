L’Irlanda del Nord guidata dal Sinn Fein e le prospettive di riunificazione

L’insediamento del primo ministro indipendentista dell’Irlanda del Nord è un momento storico. Dimostra che i tempi stanno cambiando. Un’Irlanda unita nel futuro a medio termine è ora una prospettiva realistica, sebbene forze potenti la ostacolino ancora.

Fonte: Morning Star

L’ostruzionismo è ovviamente il motivo per cui Michelle O’Neill del Sinn Fein ha prestato giuramento solo nel fine settimana, quando il suo partito è diventato il più grande a Stormont nel maggio 2022.

Sebbene il Partito Unionista Democratico (DUP) abbia spiegato il suo lungo boicottaggio di Stormont citando l’opposizione al Protocollo UE-Britannico sull’Irlanda del Nord e la sua imposizione di controlli doganali tra l’Irlanda del Nord e la Gran Bretagna, questo era solo parte del panico per i cambiamenti geopolitici che rendono l’unionismo sempre più anacronistico.

Tra le molte conseguenze dirompenti del voto sulla Brexit c’è stato un dibattito forzato sulla collocazione di un confine doganale, con una maggioranza su entrambi i lati del confine britannico in Irlanda contraria alla sua costruzione all’interno dell’isola. Tuttavia, la più logica linea di demarcazione del Mare d’Irlanda favorisce inevitabilmente la causa dell’unità irlandese e della separazione dal Regno Unito.

Il risultato elettorale del Sinn Fein nel 2022, che ha costretto gli unionisti ad assumere un ruolo subordinato rispetto ai nazionalisti irlandesi in uno Stato che consideravano proprio, ha posto il dilemma con forza simbolica. Il risultato è stato il broncio di 20 mesi in cui il DUP si è semplicemente rifiutato di giocare, approfittando della rigidità degli accordi di condivisione del potere previsti dall’Accordo del Venerdì Santo per paralizzare Stormont boicottando l’Assemblea.

Da questa parte del Mare d’Irlanda regna la confusione sulle cause e sulle soluzioni di questa crisi.

In parte deriva dalla confusione sul carattere del conflitto settario in Irlanda, dove i media britannici presentano la Gran Bretagna come un onesto mediatore tra tribù arretrate e bigotte. In realtà, secondo le parole del Partito Comunista d’Irlanda (CPI), “queste divisioni sono state favorite dall’imperialismo britannico” per mantenere il proprio dominio.

In parte deriva dalla confusione sull’Unione Europea stessa, dal mito che essa esista per porre fine ai conflitti tra le nazioni piuttosto che per istituzionalizzare il capitalismo subordinando i governi nazionali eletti a una struttura non eletta che detta la libera circolazione di beni, servizi, capitali e lavoro.

Questi elementi si combinano per sancire l’Accordo del Venerdì Santo come un testo sacro, il cui allontanamento avrebbe scatenato nuove uccisioni settarie – cosa che per i britannici Remainers aveva il vantaggio di fornire un’altra angolazione da cui minare il voto per il Leave, sostenendo che fosse una minaccia per il processo di pace.

Il CPI ha avuto una visione più chiara, sottolineando che l’accordo “ha reso la competizione tra le due comunità [nazionalista e unionista] la dinamica principale della politica… [ha] cementato piuttosto che indebolito la divisione settaria e reso più difficile il raggiungimento dell’unità della classe operaia”.

La capacità del DUP di paralizzare le istituzioni del territorio con la sua uscita ha dimostrato quanto sia importante andare oltre l’accordo del 1998 piuttosto che cercare di costringere una società in evoluzione a rientrare in quella camicia di forza.

Dovremmo accogliere con favore la fine del boicottaggio del DUP, ma notare che è stata ottenuta attraverso notevoli concessioni alla sua determinazione reazionaria di affermare “il posto integrale dell’Irlanda del Nord nel mercato interno del Regno Unito”.

Dovremmo accogliere con favore il fatto che la O’Neill sia la prima sostenitrice di un’Irlanda unita a ricoprire la carica più alta del governo nordirlandese, ma dovremmo avvertire che la causa antimperialista – che ha sostenuto con un gradito appello per un cessate il fuoco a Gaza nel suo discorso inaugurale – non può essere portata avanti attraverso l’alleanza con il capitale britannico, dell’UE o degli Stati Uniti.

Come sostiene il CPI, “l’Irlanda del Nord è uno Stato fallito… non ci può essere una soluzione interna sostenibile”. I repubblicani irlandesi si chiederanno ora se un’amministrazione guidata dal Sinn Fein farà progredire l’unità irlandese o cercherà di amministrare lo status quo.

Detto questo, la sola presenza di O’Neill in questo ruolo ha costretto i ministri britannici e i ministri ombra a riconoscere la possibilità di un voto per la riunificazione, anche se in via ipotetica e senza scadenze.

E questo è un elemento su cui costruire