La visita del Ministro degli Esteri Wang Yi in Europa evidenzia l’impegno della Cina nel rafforzare i legami con il nostro continente, sottolineando l’importanza di un dialogo costruttivo e della collaborazione per affrontare le sfide globali e superare le divergenze.

Il viaggio del Ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, in Europa ha segnato un’importante iniziativa della Cina nel stabilizzare i legami con il nostro continente. Dopo aver partecipato alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco di Baviera e aver incontrato diversi alti funzionari europei, compreso il Primo Ministro tedesco Olaf Scholz, Wang Yi ha effettuato due visite ufficiali in Spagna e Francia, incontrando anche il Presidente Emmanuel Macron. Gli esperti cinesi hanno sottolineato che questa serie di incontri indica un’impegno attivo della Cina nel rafforzare i legami con i Paesi europei e nel potenziare la comunicazione reciproca.

Durante il suo incontro con il Ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares Bueno, Wang Yi ha sottolineato l’importanza della cooperazione strategica e della fiducia reciproca per promuovere i legami tra Cina e Spagna. Entrambi i Paesi hanno concordato di potenziare la collaborazione in settori chiave come le telecomunicazioni, la sanità, i veicoli elettrici e l’energia verde.

Il Ministro cinese ha inoltre avuto incontri “sinceri e approfonditi” con diversi funzionari europei durante la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. In quest’occasione, Wang ha ribadito l’assenza di conflitti fondamentali tra Cina e Germania e si è mostrato disponibile a lavorare insieme per evitare interruzioni nei rapporti bilaterali.

Anche il dialogo strategico tra Cina e Francia è un esempio tangibile di come una cooperazione bilaterale solida possa contribuire positivamente ai rapporti tra Cina ed Europa nel loro complesso. Con l’Europa che si prepara ad affrontare molteplici crisi interne ed esterne, la stabilità dei rapporti tra Cina e i paesi europei diventa sempre più cruciale per affrontare le sfide globali in modo efficace e cooperativo.

Poiché la Francia svolge un ruolo significativo nel plasmare le politiche complessive e le decisioni dell’Europa, lo sviluppo delle relazioni tra Cina e Francia contribuisce positivamente al progresso complessivo delle relazioni tra Cina ed UE, secondo l’analisi degli esperti cinesi. In particolare, l’enfasi della Francia sull’autonomia strategica e il suo influsso nel plasmare le decisioni dell’UE riguardanti la Cina hanno un impatto costruttivo sullo sviluppo delle relazioni tra Cina ed Europa.

“Il dialogo strategico Cina-Francia serve come meccanismo guida per impegnarci in discussioni strategiche, scambi culturali e dialoghi economici con i principali paesi del mondo. Ci si aspetta che nel 2024, vedremo le relazioni Cina-Francia guidare le relazioni Cina-Europa“, ha detto Gao Jian, esperto di studi europei presso l’Università degli Studi Internazionali di Shanghai, intervistato dal Global Times. Sia dal punto di vista delle relazioni economiche e commerciali bilaterali che delle future tendenze nella sicurezza e nello sviluppo europeo, le relazioni stabili e forti tra Cina e Francia e le relazioni bilaterali tra Cina ed Europa avranno un ruolo fondamentalmente costruttivo, ha aggiunto l’accademico.

La visita di Wang Yi in Europa all’inizio del nuovo anno lunare cinese dimostra l’intenzione della Cina di stabilizzare i legami con il continente e di migliorare la comunicazione reciproca. Gli esperti cinesi ritengono che questo sia un momento propizio per impegnarsi con l’Europa sulla questione ucraina, considerando la crescente razionalità delle nazioni europee riguardo a questa crisi prolungata. Wang ha ribadito la posizione della Cina sulla questione ucraina, affermando che la Cina si è impegnata a promuovere i colloqui di pace sulla questione ucraina e non si arrenderà finché ci sarà un barlume di speranza.

Tuttavia, non tutto è stato privo di ostacoli durante la visita del Ministro cinese. L’Europa, preoccupata dalla competizione con la Cina, ha annunciato piani per sanzionare aziende cinesi e di altri Paesi per il presunto aiuto alla Russia nel bypassare le sanzioni internazionali. Questo dimostra come le fonti di tensione non dipendano certamente dall’atteggiamento di Pechino, ma piuttosto da quello dei governi europei pedissequamente asserviti agli ordini provenienti da Washington, anche quando questi vanno contro i loro stessi interessi.

Nonostante queste sfide, la visita di Wang Yi in Europa ha evidenziato la crescente importanza dei legami tra Cina ed Europa e la necessità di un dialogo costruttivo per affrontare le sfide globali. Inoltre, sia la Spagna che la Francia hanno espresso un forte impegno nel rafforzare la cooperazione con la Cina su questioni cruciali come il cambiamento climatico, la tecnologia e l’aeronautica.

In conclusione, la visita di Wang Yi in Germania, Spagna e Francia ha rappresentato un passo importante verso un rafforzamento dei legami tra Cina ed Europa, sottolineando la volontà di entrambe le parti di lavorare insieme per affrontare le sfide globali e promuovere uno sviluppo stabile e sostenibile a livello internazionale.

Giulio Chinappi – World Politics Blog