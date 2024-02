Israele bombarda moschee e case a Rafah, mentre la carestia è sempre più incombente

“Nessuna risposta umanitaria potrà compensare i mesi di privazioni che le famiglie di Gaza hanno sopportato”.

Di Jake Johnson – Common Dreams

Ieri gli attacchi aerei israeliani sulla città di Rafah, gravemente sovraffollata, hanno distrutto una moschea e diverse case, mentre i leader dei gruppi di aiuto e delle principali agenzie delle Nazioni Unite hanno lanciato l’ultimo allarme sul deterioramento delle condizioni umanitarie nel territorio palestinese.

La Reuters ha riferito che i residenti di Rafah hanno descritto l’ultima raffica di attacchi israeliani come “una delle loro peggiori notti”.

“I lutti hanno pianto almeno sette cadaveri in sacchi per cadaveri, stesi sui ciottoli fuori da un obitorio della città”, ha riferito l’agenzia. “Le autorità sanitarie di Gaza hanno dichiarato che 97 persone sono state uccise e 130 ferite nelle ultime 24 ore di assalti israeliani, ma la maggior parte delle vittime si trovava ancora sotto le macerie o in aree che i soccorritori non potevano raggiungere. La moschea al-Farouk, nel centro di Rafah, è stata ridotta in lastre di cemento e le facciate degli edifici adiacenti sono state spazzate via”.

A Rafah vivono attualmente circa 1,5 milioni di persone, la maggior parte delle quali si è rifugiata nella piccola città da altre zone della Striscia di Gaza per sfuggire alle bombe israeliane e alle forze di terra, solo per affrontare gli attacchi aerei e la minaccia di un assalto di terra non molto tempo dopo il loro arrivo. La fame e le malattie si stanno diffondendo rapidamente nella città, che si trova vicino al confine di Gaza con l’Egitto.

I funzionari israeliani hanno dichiarato di voler lanciare un’invasione di Rafah già il mese prossimo se Hamas non rilascerà gli ostaggi rimasti.

Il Comitato permanente inter-agenzie (IASC), un forum di coordinamento umanitario istituito dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha dichiarato mercoledì che un’”ulteriore escalation di violenza” a Rafah “causerebbe vittime di massa” e “potrebbe anche infliggere un colpo mortale a una risposta umanitaria che è già in ginocchio”.

“Le malattie dilagano. La carestia incombe. L’acqua è a portata di mano”, ha dichiarato lo IASC. “Le infrastrutture di base sono state decimate. La produzione alimentare si è fermata. Gli ospedali si sono trasformati in campi di battaglia. Un milione di bambini subisce traumi quotidiani”.

Il comitato ha affermato che, mentre gli aiuti alimentari e altri beni di prima necessità sono disperatamente necessari a Rafah e in tutta l’enclave, “nessuna risposta umanitaria potrà compensare i mesi di privazioni che le famiglie di Gaza hanno sopportato”.

Per “salvare l’operazione umanitaria” e fornire “lo stretto necessario”, lo IASC ha chiesto un cessate il fuoco immediato, il ripristino dei finanziamenti per l’UNRWA, il rilascio degli ostaggi, garanzie di sicurezza per gli operatori umanitari e “la cessazione delle campagne che cercano di screditare le Nazioni Unite e le organizzazioni non governative che fanno del loro meglio per salvare vite umane”.

“Le agenzie umanitarie rimangono impegnate, nonostante i rischi. Ma non possono essere lasciate a raccogliere i pezzi”, ha dichiarato il comitato. “Chiediamo a Israele di adempiere al suo obbligo legale, in base al diritto umanitario internazionale e ai diritti umani, di fornire cibo e forniture mediche e di facilitare le operazioni di aiuto, e ai leader mondiali di evitare che si verifichi una catastrofe ancora peggiore”.

L’ultimo bombardamento di Israele su Rafah è avvenuto pochi giorni dopo che gli Stati Uniti hanno posto il veto su una risoluzione di cessate il fuoco al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per la terza volta dal 7 ottobre.

Il New York Times ha riportato mercoledì che una delegazione di Hamas si è recata al Cairo all’inizio della settimana “per discutere degli sforzi per porre fine alla guerra con i funzionari egiziani”.

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha respinto una proposta di tregua di quattro mesi e mezzo all’inizio del mese, ma Benny Gantz, membro del gabinetto di guerra di Netanyahu, ha dichiarato mercoledì che “i segnali iniziali indicano la possibilità di andare avanti” con un accordo di cessate il fuoco.

In un post sui social media, il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha sottolineato l’aumento della malnutrizione a Gaza e ha scritto che “un immediato cessate il fuoco umanitario è l’unico modo per aumentare la fornitura di aiuti a coloro che ne hanno più bisogno”.