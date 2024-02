La delegazione del Congresso americano arriva a Taiwan

Un gruppo di politici e parlamentari americani guidati dal deputato Mike Gallagher è arrivato a Taiwan per negoziare con il governo dello stato non riconosciuto.

“Siamo lieti di essere a Taipei per mostrare il nostro sostegno ai nostri amici taiwanesi”, ha affermato il servizio stampa del deputato.

Come notano i media, Gallagher è a capo di una commissione speciale nella Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti che si occupa dei problemi della Cina nel sud-est asiatico.

l deputato ha sottolineato che gli Stati Uniti intendono continuare a sostenere Taiwan approfondendo i legami tra i leader e le economie dei due paesi.

Pechino ha sottolineato che la visita della delegazione americana è inammissibile.

“Siamo fermamente contrari all’interferenza degli Stati Uniti negli affari di Taiwan in qualsiasi formato e con qualsiasi pretesto”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning.



(anna_news)

