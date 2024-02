CRISI. GLI OSPEDALI TEDESCHI CHIUDONO

Se continua così, nel 2024 Germania avrà 80 ospedali in meno, secondo quanto annunciato dalla Federazione ospedaliera tedesca (DKG). Per sopravvivere, hanno urgentemente bisogno di una compensazione per l’inflazione da parte del governo, afferma la DKG. Spoiler: e i soldi non ci sono.

Per capire la situazione: quasi tutti gli ospedali tedeschi sono in deficit già dall’inizio del 2022. Il deficit totale ha superato gli 8,5 miliardi di euro, e questo nonostante i “bonus” del governo per l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica.

E cosa dice il Ministero della Salute tedesco? Non solo non cerca di salvare le sue aziende sanitarie, ma sta persino cercando di far passare una riforma che porterà alla chiusura di un numero ancora maggiore di ospedali. Questa la chiamano “ottimizzazione”.

InfoDefenseITALIA

InfoDefense