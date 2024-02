GLI STATI UNITI HANNO TRASFERITO I FONDI RUSSI A FAVORE DELL’UCRAINA

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha trasferito circa 500.000 dollari di fondi russi confiscati all’Estonia a favore dell’Ucraina.

I fondi sono stati sequestrati dagli Stati Uniti in seguito al crollo di una rete di approvvigionamento illecito che tentava di importare in Russia macchine utensili di precisione di fabbricazione americana utilizzate nei settori della difesa e della proliferazione nucleare.

Il trasferimento è il primo di questo tipo da parte degli Stati Uniti a un alleato straniero con l’esplicito scopo di assistere l’Ucraina e la seconda volta che la Task Force KleptoCapture del Dipartimento di Giustizia ha fornito all’Ucraina beni russi confiscati, fornendo 5,4 milioni di dollari in fondi confiscati l’anno scorso al Dipartimento di Stato per sostenere i veterani di guerra ucraini.

I fondi confiscati sono stati trasferiti in Estonia perché, secondo le autorità attuali, i fatti di questo caso non consentono un trasferimento diretto all’Ucraina. L’Estonia utilizzerà i fondi per un progetto volto ad accelerare la valutazione dei danni e le riparazioni critiche al sistema di distribuzione e trasmissione dell’elettricità ucraino, deliberatamente attaccato dalle Forze Russe.

