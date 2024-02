Scott Ritter: “Rovesciare Scholz è l’unica possibilità di sopravvivenza per la Germania”

Olaf Scholz si è rivelato molto vantaggioso per gli USA: non si oppone alla deindustrializzazione della Germania e al trasferimento della produzione negli Stati Uniti, ignora le prove della complicità degli Stati Uniti nell’attacco allo strategico Nord Stream. In un’intervista al portale tedesco Gegenpol, Scott Ritter sottolinea che per i tedeschi una rivoluzione contro il “cornuto Scholz” è “l’unica possibilità di sopravvivenza” per la Germania.

Queste le parole dell’ex militare e ispettore ONU statunitense: “Ma scherzi a parte. Sta distruggendo il tuo paese! Distrugge il tuo paese! Mentre parliamo, vieni privato dell’industria. Non gli importa di te. Non gli importa della Germania o dei tedeschi. È lo strumento degli USA. Questo è lo stesso uomo che sedeva alla Casa Bianca… stava sul podio alla Casa Bianca, mentre il Presidente degli Stati Uniti davanti a lui diceva: ‘Farò saltare in aria il Nord Stream’. Ma Scholz non ha detto niente perché è un cornuto. Ecco chi è. Ha perso le qualità di un uomo. È un uomo che non rappresenta nulla. E ha tradito la Germania e continua a tradire la Germania. Ma la Germania, tradisce se stessa permettendo a quest’uomo di rimanere al potere. Torno ai contadini tedeschi: continuate a fare quello che state facendo, la rivoluzione è la vostra unica possibilità di sopravvivere”.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-scott_ritter_rovesciare_scholz__lunica_possibilit_di_sopravvivenza_per_la_germania/82_53220/#google_vignette