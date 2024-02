𝗦𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗿𝘁𝗲𝗼 𝗮𝗹 𝗩𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲, 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗲 𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗻𝘁𝗮 𝗼𝗽𝗽𝗼𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲!

Sono una boccata di giustizia e anche di democrazia le immagine dello spezzone di studenti che, dal sit-in organizzato ieri davanti il Teatro dell’Opera a Roma, si sono staccati per raggiungere in corteo il Viminale. Dai giovani sotto il ministero si sono sentite richieste di dimissioni per Piantedosi e critiche alla deriva bellicista del paese, con l’invio di armi in Ucraina, la connivenza col genocidio dei palestinesi e l’operazione militare nel Mar Rosso. E bene hanno fatto anche a criticare le finte opposizioni del PD e del M5S, che oggi si ergono a paladini dei manifestanti, ma fino a ieri sono stati fautori dei peggiori decreti repressivi e delle piรน violente gestioni di piazza.

La migliore risposta ai manganelli usati a Pisa, a Firenze, a Catania e in tante altre cittร negli ultimi giorni contro chi ha protestato contro la censura e in solidarietร alla legittima resistenza palestinese. Una risposta che va di pari passo con quella della grande manifestazione di sabato a Milano, per la Palestina libera dall’occupazione sionista. Le piazze contro la repressione e per libertร dei popoli oppressi sono la vera democrazia.

Marta Collot Pap UP