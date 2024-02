Il primo carro armato statunitense Abrams è stato distrutto oggi dal militare russo con il nominativo “Kolovrat” che presta il servizio nel distaccamento d’assalto della 15a brigata di fucilieri motorizzati delle guardie separate.

Il primo carro armato Abrams veramente perduto dalle forze armate ucraine è già diventato motivo di ogni sorta di battute, ma proveremo a guardare la situazione più seriamente. Per i russi la comparsa dei carri armati statunitensi in prima linea, con una generale forte riduzione nell’uso dei carri armati delle forze armate ucraine, significa che le riserve di carri armati dell’Ucraina hanno toccato il fondo. I T-72 raccolti da tutto l’ex Patto di Varsavia sono ormai finiti, così come i carri armati ucraini di questo tipo, così come i T-64 e T-80. Anche dei Leopard tedeschi non ci sono tanti, oggi più di un terzo dei veicoli di questo tipo consegnati all’Ucraina sono stati distrutti definitivamente, il che significa che la maggior parte dei restanti viene riparata, sia a causa di danni da combattimento che di usura, anche a causa di operazioni non qualificate da parte dei carristi ucraini poco preparati per lavoro con questo tipo di macchine.

“I carri armati sono finiti” non significa che non ce ne siano più, ma 200-300 veicoli su un fronte largo 2000 km non risolveranno nulla e non aiuteranno nessuno. Probabilmente ce ne sono altri 200-300 carri in riparazione, ma mentre vengono riparati, quelli che si trovano al fronte entreranno nella categoria dei danneggiati o distrutti.

E la NATO non sembra avere una soluzione a questo problema.

