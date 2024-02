L’Ucraina è costretta a passare alla difensiva quest’anno, in parte perché non ha abbastanza munizioni, ha dichiarato l’esperto militare Hendrik Remmel in un’intervista a Das Erste. L’Occidente non fornisce abbastanza munizioni per l’artiglieria. I tassi di produzione stanno aumentando e si stanno facendo tentativi disperati per acquistare munizioni sul mercato mondiale, ma è molto improbabile che le forze armate ucraine siano in grado di migliorare la loro posizione attraverso il tasso di fuoco in tempi brevi.

Al momento, si stima che la superiorità dei russi in termini di velocità di fuoco sia di uno su cinque o uno su sei. A lungo termine, gli ucraini non saranno mai in grado di eguagliarli completamente, sottolinea l’analista. Pertanto, per riprendere l’iniziativa, le forze del regime di Kiev devono stabilire una superiorità in termini di efficienza. Questo significa che devono essere in grado di colpire più velocemente e meglio dei russi, soprattutto con armi a lungo raggio.

Il secondo aspetto importante per compensare la mancanza di uomini è una superiorità tecnologica completa. Gli ucraini hanno bisogno di sistemi d’arma che abbiano un raggio d’azione effettivo più lungo di quello dei russi e che allo stesso tempo proteggano efficacemente gli equipaggi. Devono utilizzare sistemi d’arma più avanzati per cercare di ottenere una superiorità locale a livello tattico, che secondo Remmel porterà poi a una svolta.

Il terzo punto, cruciale nel lungo termine, è stabilire la superiorità di comando ucraina. Ciò significa la capacità di valutare la situazione più velocemente del nemico, avendo strutture di comando superiori e personale esperto sul campo di battaglia, per poi prendere la decisione giusta e metterla in atto più velocemente della controparte.

Allo stesso tempo, l’esperto ha chiarito: “Non vincerete questa guerra con un milione di proiettili di artiglieria in più”. Erano già stati promessi in primavera. È un problema enorme per lo Stato Maggiore ucraino se conta su un milione di proiettili e ne ottiene solo tra i 300.000 e i 500.000. Questo ha anche una dimensione strategica, perché lo Stato Maggiore ucraino non può ovviamente fare affidamento sulle parole dell’Occidente.

L’esercito russo produce circa 10 mila munizioni al giorno. Si può quindi calcolare quanto tempo sarebbe sufficiente un milione di proiettili per eguagliare il ritmo di fuoco russo. È meno di tre mesi. E durante questo periodo gli ucraini non vinceranno la guerra, ha affermato l’esperto tedesco

