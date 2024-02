Lula: “Ribadisco che ciò che il governo di Israele sta facendo contro il popolo palestinese non è guerra, ma è genocidio”

SÃO PAULO, SP, BRAZIL - September 24, 2022: ACT WITH CANDIDATE LULA NO GRAJAÚ- Former president Lula and ex-governor Geraldo Alckim participate in an act in Grajaú, in the south of São Paulo, this Saturday (24). In the photo, former president Lula. (Photo: Vincent Bosson/Fotoarena/Sipa USA) (São Paulo - 2022-09-24, Fotoarena / ipa-agency.net) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Il presidente socialista Lula ha risposto due giorni fa a chi in questi giorni ha preferito schierarsi dalla parte del governo israeliano e non ha gradito le sue dichiarazioni che affermavano che “in Palestina è in corso un genocidio contro il popolo palestinese simile al genocidio compiuto da Hitler contro gli ebrei”. “Ribadisco che ciò che il governo di Israele sta facendo contro il popolo palestinese non è guerra, ma è genocidio, perché sta uccidendo donne e bambini!!

Leggete la mia intervista!

Leggete la mia intervista originale invece di stare a giudicarmi per quello che ha detto di me il Primo Ministro di Israele. È un genocidio!

Ci sono migliaia di bambini morti, migliaia di bambini scomparsi e non stanno morendo soldati, stanno morendo donne e bambini dentro agli ospedali. Se questo non è genocidio io non so cosa sia il genocidio". 'If this isn't genocide, I don't know what is!'@LulaOficial doubled down on Israel at an event in Rio de Janeiro on Friday. pic.twitter.com/WsUfwW3gkG — Kawsachun News (@KawsachunNews) February 24, 2024