SCANDALO AL NEW YORK TIMES: SOTTO INCHIESTA PER MENZOGNE SUL 7 OTTOBRE

Articolo della Reporter Antonietta Chiodo per News Academy

Il New York Times in queste ore dichiara di avere aperto una inchiesta sulla presunta giornalista israeliana inserita recentemente nel team dell’agenzia di stampa, dopo che alcuni attivisti avevano fatto notare alla testata che la signora Anat Schwartz aveva sostenuto numerosi tweet del governo israeliano che incitavano al genocidio del popolo palestinese. Non basta oggi aprire una inchiesta su questa donna, anzi è bene che il consiglio di amministrazione chiarisca a tutti i suoi lettori come sia possibile che una videomaker di KAN canale statale israeliano, sia improvvisamente diventata una giornalista d’inchiesta ed abbia pubblicato articoli sulle violenze sessuali presumibilmente perpetrate il 7 ottobre.

